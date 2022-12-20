Пушилин предложил Путину способ остановить обстрелы городов в ДНР

Пушилин попросил Путина усилить ПВО республики для прекращения обстрелов ВСУ

21 декабря 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Пушилин предложил Путину противостоять обстрелам ВСУ с современными ПВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне участившихся украинских обстрелов врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сказал во время встречи с главой государства в Кремле. «Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов — прим. URA.RU) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», — обратился Пушилин к президенту. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». 15 декабря администрация Донецка сообщила о сильнейшем за восемь лет обстреле ВСУ, когда по мирным жителям города было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». После этого Пушилин исключил возможность переговоров с Украиной, заявив о бессмысленности диалога. Врио главы ДНР указывал, что ВСУ стреляют в детей и стариков, как фашисты, разрушают больницы и школы, бьют в самое сердце Донбасса. Путин в феврале объявил о начале спецоперации, целью которой является защита мирного населения республик.

На фоне участившихся украинских обстрелов врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сказал во время встречи с главой государства в Кремле. «Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов — прим. URA.RU) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», — обратился Пушилин к президенту. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». 15 декабря администрация Донецка сообщила о сильнейшем за восемь лет обстреле ВСУ, когда по мирным жителям города было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». После этого Пушилин исключил возможность переговоров с Украиной, заявив о бессмысленности диалога. Врио главы ДНР указывал, что ВСУ стреляют в детей и стариков, как фашисты, разрушают больницы и школы, бьют в самое сердце Донбасса. Путин в феврале объявил о начале спецоперации, целью которой является защита мирного населения республик.