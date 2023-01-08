«Коммерсант»: цены на газ в ЕС обвалились и вернулись на год назад

09 января 2023 в 08:59 Размер текста - 17 +

Газ в Европе стоит 780 долларов за тысячу кубометров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Европе резко снизились цены на газ из-за теплой погоды. Показатели вернулись к уровню января 2022 года. «Аномально теплое начало января в Европе заставило цены на газ на континенте обвалиться до 69 евро за 1 МВт/ч (780 долларов за 1 тыс. кубометров) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF, вернувшись к показателям годичной давности. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года», — передает « Коммерсант ». Аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics в отчете для клиентов сообщили, что январь 2023 года пока стал самым теплым за последние 15 лет. Из-за чего в среднем по Евросоюзу хранилища газа была заполнены на 83%, что является самым высоким показателем, если не считать зиму 2019—2020 года, когда ЕС готовился к возможному прекращению поставок российского газа через Украину. Европе удалось заполнить хранилища перед зимой благодаря сокращению потребления в прошлом году. Европейские страны столкнулись с энергетическим кризисом в прошлом году после прекращения поставок российского газа и введения антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Осенью СМИ прогнозировали холодную зиму в Европе и писали, что это усугубит энергокризис. В своем прогнозе на 2023 год газета Financial Times сообщила, что Европе будет сложнее заполнить хранилища газа следующей зимой без поставок из РФ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что страны ЕС могут в ближайшие месяцы попросить Россию возобновить поставки газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Европе резко снизились цены на газ из-за теплой погоды. Показатели вернулись к уровню января 2022 года. «Аномально теплое начало января в Европе заставило цены на газ на континенте обвалиться до 69 евро за 1 МВт/ч (780 долларов за 1 тыс. кубометров) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF, вернувшись к показателям годичной давности. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года», — передает «Коммерсант». Аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics в отчете для клиентов сообщили, что январь 2023 года пока стал самым теплым за последние 15 лет. Из-за чего в среднем по Евросоюзу хранилища газа была заполнены на 83%, что является самым высоким показателем, если не считать зиму 2019—2020 года, когда ЕС готовился к возможному прекращению поставок российского газа через Украину. Европе удалось заполнить хранилища перед зимой благодаря сокращению потребления в прошлом году. Европейские страны столкнулись с энергетическим кризисом в прошлом году после прекращения поставок российского газа и введения антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Осенью СМИ прогнозировали холодную зиму в Европе и писали, что это усугубит энергокризис. В своем прогнозе на 2023 год газета Financial Times сообщила, что Европе будет сложнее заполнить хранилища газа следующей зимой без поставок из РФ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что страны ЕС могут в ближайшие месяцы попросить Россию возобновить поставки газа.