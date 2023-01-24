Пригожин возмутился ответом Белого дома на свое письмо

В Белом доме не сообщили, какие преступления совершила ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Белый дом не ответил на его вопрос. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста», — цитирует Пригожина его пресс-служба. Пригожин также заявил, что является участником конфликта на Украине и защищает интересы России.

В США анонсировали новые санкции против ЧВК «Вагнер», Минфин США планирует включить организацию в список международных преступных сообществ. После этого Пригожин направил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби с вопросом, какое «преступление» совершила ЧВК «Вагнер», передает «Федеральное агентство новостей». Официальный представитель госдепа Нед Прайс не ответил на этот вопрос и заявил, что США объяснили свои обеспокоенности.