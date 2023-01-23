В Госдепе не смогли ответить на вопрос Пригожина о ЧВК «Вагнер»

24 января 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Ранее Госдеп США обвинил «Вагнер» в причастности к дестабилизирующей деятельности Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В США не смогли ответить на вопрос о том, какое «преступление» совершила частная военная компания (ЧВК) Вагнер. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы объяснили наши обеспокоенности относительно группы „Вагнер“, рассекретили информацию, озвучили наши обеспокоенности», — сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать письмо главы группы Евгения Пригожина в Белый дом. При этом он так и не конкретизировал, в чем же провинилась ЧВК «Вагнер» перед США, что они решили ввести против нее санкции. Трансляция пресс-брифингом с Нед Прайсом была опубликована в Twitter Государственного департамента США. Ранее высокопоставленный представитель администрации Вашингтона Джон Кирби сообщил, что США введут новые санкции против ЧВК «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. В ответ на это основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби. В нем было написано следующее: «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»

В США не смогли ответить на вопрос о том, какое «преступление» совершила частная военная компания (ЧВК) Вагнер. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. «Мы объяснили наши обеспокоенности относительно группы „Вагнер“, рассекретили информацию, озвучили наши обеспокоенности», — сказал Прайс в ответ на просьбу прокомментировать письмо главы группы Евгения Пригожина в Белый дом. При этом он так и не конкретизировал, в чем же провинилась ЧВК «Вагнер» перед США, что они решили ввести против нее санкции. Трансляция пресс-брифингом с Нед Прайсом была опубликована в Twitter Государственного департамента США. Ранее высокопоставленный представитель администрации Вашингтона Джон Кирби сообщил, что США введут новые санкции против ЧВК «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. В ответ на это основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби. В нем было написано следующее: «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»