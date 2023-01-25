Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возложении ответственности России за начало конфликта на Украине являются речью «опасного психопата». Об этом заявил экс-кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака.
«Эти люди — опасные психопаты. Это заявление исходит от представителя государства, которое ведет войны с другими народами, нациями и землями с момента своего создания как колониального государства поселенцев, а затем империи!» — написал Барака в своем twitter-аккануте.
Ранее Блинкен заявил, что Россия не добьется успеха в конфликте на Украине. Причина заключается в том, что украинцы сражаются за свою территорию, а армия РФ нет. Однако с сентября в результате референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Сейчас ВСУ владеют существенной частью этих территорий. Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал, что на освобождение ДНР и ЛНР уйдет несколько месяцев.
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Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возложении ответственности России за начало конфликта на Украине являются речью «опасного психопата». Об этом заявил экс-кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака. «Эти люди — опасные психопаты. Это заявление исходит от представителя государства, которое ведет войны с другими народами, нациями и землями с момента своего создания как колониального государства поселенцев, а затем империи!» — написал Барака в своем twitter-аккануте. Ранее Блинкен заявил, что Россия не добьется успеха в конфликте на Украине. Причина заключается в том, что украинцы сражаются за свою территорию, а армия РФ нет. Однако с сентября в результате референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Сейчас ВСУ владеют существенной частью этих территорий. Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал, что на освобождение ДНР и ЛНР уйдет несколько месяцев.