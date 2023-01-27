Обозреватель CNN призвал не ждать большого влияния танков Abrams на ход СВО

27 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Украина сталкивается с логистическими проблемами в предоставлении военной техники, заявил Брэд Лендон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские танки Abrams не окажут большого влияния на ход спецоперации для Украины. Прежде, чем ВСУ смогут ими воспользоваться, может пройти больше года. Об этом заявил военный обозреватель CNN Брэд Лендон. «Тем, кто надеется, что основные боевые танки, подаренные Украине союзниками по НАТО, окажут непосредственное влияние на ее конфликт с Россией, возможно, придется скорректировать свои ожидания», — заявил Брэд Лендон. Также в статье отметили, что украинцам необходимо учитывать сроки доставки военной техники. Автор подчеркнул, что Киев сталкивается с логистическими проблемами, касающимися предоставления тяжелой техники. «В случае с танками Abrams может пройти больше года, прежде чем Украина сможет их развернуть», — заключил Лендон. После начала спецоперации на Украине страны Запада начали спонсировать Киев, предоставляя ему вооружение. Среди стран-спонсоров оказались и США. Не так давно стало известно, что Вашингтон пообещал отправить на Украину 31 танк Abrams в качестве военной поддержки. В Politico написали, что американские танки отправятся на украинскую землю без секретного броневого сплава, передает MK.RU . Однако позже заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «Абрамсы» задержатся, так как в данный момент танки отсутствуют на американских складах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские танки Abrams не окажут большого влияния на ход спецоперации для Украины. Прежде, чем ВСУ смогут ими воспользоваться, может пройти больше года. Об этом заявил военный обозреватель CNN Брэд Лендон. «Тем, кто надеется, что основные боевые танки, подаренные Украине союзниками по НАТО, окажут непосредственное влияние на ее конфликт с Россией, возможно, придется скорректировать свои ожидания», — заявил Брэд Лендон. Также в статье отметили, что украинцам необходимо учитывать сроки доставки военной техники. Автор подчеркнул, что Киев сталкивается с логистическими проблемами, касающимися предоставления тяжелой техники. «В случае с танками Abrams может пройти больше года, прежде чем Украина сможет их развернуть», — заключил Лендон. После начала спецоперации на Украине страны Запада начали спонсировать Киев, предоставляя ему вооружение. Среди стран-спонсоров оказались и США. Не так давно стало известно, что Вашингтон пообещал отправить на Украину 31 танк Abrams в качестве военной поддержки. В Politico написали, что американские танки отправятся на украинскую землю без секретного броневого сплава, передает MK.RU. Однако позже заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «Абрамсы» задержатся, так как в данный момент танки отсутствуют на американских складах.