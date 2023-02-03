03 февраля 2023

Антонов: Вашингтон «науськивает» Киев атаковать РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
По словам Анатолия Антонова, Вашингтон подталкивает Киев в эскалации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон фактически «науськивает» Киев атаковать российские регионы. Об этом сказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами», — цитирует Антонова посольство РФ в США в своем telegram-канале.

Ранее Антонов заявлял, что Госдеп США подталкивает Украину к совершению терактов в РФ. По его словам, из-за заявлений Вашингтона Украина чувствует вседозволенность. До этого посол подчеркивал, что американская сторона постепенно провоцируют столкновение ядерных держав, напоминает «Царьград».

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Вашингтон фактически «науськивает» Киев атаковать российские регионы. Об этом сказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами», — цитирует Антонова посольство РФ в США в своем telegram-канале. Ранее Антонов заявлял, что Госдеп США подталкивает Украину к совершению терактов в РФ. По его словам, из-за заявлений Вашингтона Украина чувствует вседозволенность. До этого посол подчеркивал, что американская сторона постепенно провоцируют столкновение ядерных держав, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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