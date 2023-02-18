Daily Mail: Путин вынес жесткое предупреждение Западу по Украине

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин возмущен поставками оружия Киеву, пишут СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем, чтобы предостеречь Запад от поставок оружия Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад. Эти шаги рассматриваются Западом как демонстрация военной силы. [Президент России Владимир] Путин возмущен поставками оружия на Украину», — передает Daily Mail.

Самолеты Ту-160 патрулировали Баренцево и Норвежское моря 13 часов, считая заправку. Это вооружение способно наносить удары в удаленных районах ядерными средствами поражения. До этого прошел полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем продолжительностью более семи часов.

Западные лидеры собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в которой не участвует Россия. На мероприятии обсуждается конфликт на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достижение мира на Украине возможно только с военной помощью.

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Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем, чтобы предостеречь Запад от поставок оружия Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад. Эти шаги рассматриваются Западом как демонстрация военной силы. [Президент России Владимир] Путин возмущен поставками оружия на Украину», — передает Daily Mail. Самолеты Ту-160 патрулировали Баренцево и Норвежское моря 13 часов, считая заправку. Это вооружение способно наносить удары в удаленных районах ядерными средствами поражения. До этого прошел полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем продолжительностью более семи часов. Западные лидеры собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в которой не участвует Россия. На мероприятии обсуждается конфликт на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достижение мира на Украине возможно только с военной помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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