Daily Mail: Путин вынес жесткое предупреждение Западу по Украине

Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем, чтобы предостеречь Запад от поставок оружия Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад. Эти шаги рассматриваются Западом как демонстрация военной силы. [Президент России Владимир] Путин возмущен поставками оружия на Украину», — передает
Самолеты Ту-160 патрулировали Баренцево и Норвежское моря 13 часов, считая заправку. Это вооружение способно наносить удары в удаленных районах ядерными средствами поражения. До этого прошел полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем продолжительностью более семи часов.
Западные лидеры собрались на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в которой не участвует Россия. На мероприятии обсуждается конфликт на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что достижение мира на Украине возможно только с военной помощью.
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