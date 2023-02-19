TV2: ВСУ делают дроны из банок для пива

19 февраля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

ВСУ использует банки из-под пива для изготовления дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне нехватки вооружения прибегают к использованию дронов, изготовленных из пивных банок. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. «У украинцев нет другого выбора, кроме как проявлять изобретательность и изготавливать дроны из пивных банок, потому что нехватка боеприпасов так велика», — передает корреспондент телеканала Расмус Тантольд в своем материале . Он добавил, что с самого начала ему было тяжело поверить в информацию об использовании ВСУ самодельных дронов. Но увидев их вживую, он понял, что это смертельно опасно. Самодельные дроны напичканы железными шарами, предназначенные для убийства людей, заключил корреспондент. Ранее командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер» рассказывал, что в госпиталь все чаще стали поступать военные с повреждениями, нанесенными с помощью боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые используют ВСУ под Угледаром. Также сообщается о множественных случаях применения украинскими войсками химического оружия, передает «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне нехватки вооружения прибегают к использованию дронов, изготовленных из пивных банок. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. «У украинцев нет другого выбора, кроме как проявлять изобретательность и изготавливать дроны из пивных банок, потому что нехватка боеприпасов так велика», — передает корреспондент телеканала Расмус Тантольд в своем материале. Он добавил, что с самого начала ему было тяжело поверить в информацию об использовании ВСУ самодельных дронов. Но увидев их вживую, он понял, что это смертельно опасно. Самодельные дроны напичканы железными шарами, предназначенные для убийства людей, заключил корреспондент. Ранее командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным «Тренер» рассказывал, что в госпиталь все чаще стали поступать военные с повреждениями, нанесенными с помощью боеприпасов с шарообразными поражающими элементами, которые используют ВСУ под Угледаром. Также сообщается о множественных случаях применения украинскими войсками химического оружия, передает «Царьград».