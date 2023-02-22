Военный эксперт рассказал, как Россия будет бороться с дальнобойными бомбами Jdam-ER

Россия обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными сбивать обещанные США украинской стороне дальнобойные бомбы Jdam-ER. Об этом сообщил военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.
«Эти бомбы наводятся по GPS, это повышает их точность, круг вероятного отклонения чрезвычайно маленький. Это задача наших систем ПВО, которые уже сейчас занимают самые передовые позиции и постоянно совершенствуются», — заявил военный эксперт. Его слова приводит радио Sputnik. Кошкин отметил, что при дальнейшем увеличении поставок оружия и боеприпасов Украине, РФ будет отодвигать эту угрозу.
Во вторник американское издание Bloomberg сообщило, что США поставят Украине бомбы Jdam-ER дальнего радиуса действия с GPS-наведением. Пентагон официально не подтвердил эту информацию, отметив, однако, что отправит Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов.
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Россия обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными сбивать обещанные США украинской стороне дальнобойные бомбы Jdam-ER. Об этом сообщил военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik. «Эти бомбы наводятся по GPS, это повышает их точность, круг вероятного отклонения чрезвычайно маленький. Это задача наших систем ПВО, которые уже сейчас занимают самые передовые позиции и постоянно совершенствуются», — заявил военный эксперт. Его слова приводит радио Sputnik. Кошкин отметил, что при дальнейшем увеличении поставок оружия и боеприпасов Украине, РФ будет отодвигать эту угрозу. Во вторник американское издание Bloomberg сообщило, что США поставят Украине бомбы Jdam-ER дальнего радиуса действия с GPS-наведением. Пентагон официально не подтвердил эту информацию, отметив, однако, что отправит Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов.