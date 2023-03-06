06 марта 2023

Юрист предложил зекам поработать для нужд спецоперации

Юрист Митрюк предложил зекам шить одежду для солдат на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, швейное производство, ик10, исправительная колония10
Юрист Митрюк считает, что заключенные могут помочь солдатам на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заключенные российских колоний могут помочь военнослужащим СВО, пошив для них одежду. Об этом заявил юрист и член экспертного совета Госдумы по законодательству Александр Митрюк на фоне предложений Совета Федерации РФ переселять осужденных в колонии других регионов, где есть необходимость в рабочей силе.

«Эта инициатива вдвойне актуальна еще и потому, что большая доля производимых в колониях товаров — это швейная продукция. А бойцам в зоне СВО необходимо много обмундирования и средств защиты: эту нишу можно было бы закрыть за счет осужденных», — сообщил Митрюк «Известиям».

По его словам, сегодня в российских колониях наиболее развито швейное производство, деревообработка, производство обуви, медицинских костюмов. Юрист отметил, что чем больше заключенные заняты делом, тем меньше у них времени и желания быть включенными в криминальную среду.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой наделить ФСИН правом переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. Отмечалось, что заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. По мнению автора документа, эта мера позволит обеспечить заключенных занятостью и создаст условия для ускоренной ресоциализации — возвращения в общество.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заключенные российских колоний могут помочь военнослужащим СВО, пошив для них одежду. Об этом заявил юрист и член экспертного совета Госдумы по законодательству Александр Митрюк на фоне предложений Совета Федерации РФ переселять осужденных в колонии других регионов, где есть необходимость в рабочей силе. «Эта инициатива вдвойне актуальна еще и потому, что большая доля производимых в колониях товаров — это швейная продукция. А бойцам в зоне СВО необходимо много обмундирования и средств защиты: эту нишу можно было бы закрыть за счет осужденных», — сообщил Митрюк «Известиям». По его словам, сегодня в российских колониях наиболее развито швейное производство, деревообработка, производство обуви, медицинских костюмов. Юрист отметил, что чем больше заключенные заняты делом, тем меньше у них времени и желания быть включенными в криминальную среду. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой наделить ФСИН правом переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. Отмечалось, что заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. По мнению автора документа, эта мера позволит обеспечить заключенных занятостью и создаст условия для ускоренной ресоциализации — возвращения в общество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...