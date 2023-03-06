Юрист предложил зекам поработать для нужд спецоперации

Юрист Митрюк предложил зекам шить одежду для солдат на СВО

07 марта 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Юрист Митрюк считает, что заключенные могут помочь солдатам на спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заключенные российских колоний могут помочь военнослужащим СВО, пошив для них одежду. Об этом заявил юрист и член экспертного совета Госдумы по законодательству Александр Митрюк на фоне предложений Совета Федерации РФ переселять осужденных в колонии других регионов, где есть необходимость в рабочей силе. «Эта инициатива вдвойне актуальна еще и потому, что большая доля производимых в колониях товаров — это швейная продукция. А бойцам в зоне СВО необходимо много обмундирования и средств защиты: эту нишу можно было бы закрыть за счет осужденных», — сообщил Митрюк «Известиям». По его словам, сегодня в российских колониях наиболее развито швейное производство, деревообработка, производство обуви, медицинских костюмов. Юрист отметил, что чем больше заключенные заняты делом, тем меньше у них времени и желания быть включенными в криминальную среду. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой наделить ФСИН правом переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. Отмечалось, что заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. По мнению автора документа, эта мера позволит обеспечить заключенных занятостью и создаст условия для ускоренной ресоциализации — возвращения в общество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключенные российских колоний могут помочь военнослужащим СВО, пошив для них одежду. Об этом заявил юрист и член экспертного совета Госдумы по законодательству Александр Митрюк на фоне предложений Совета Федерации РФ переселять осужденных в колонии других регионов, где есть необходимость в рабочей силе. «Эта инициатива вдвойне актуальна еще и потому, что большая доля производимых в колониях товаров — это швейная продукция. А бойцам в зоне СВО необходимо много обмундирования и средств защиты: эту нишу можно было бы закрыть за счет осужденных», — сообщил Митрюк «Известиям». По его словам, сегодня в российских колониях наиболее развито швейное производство, деревообработка, производство обуви, медицинских костюмов. Юрист отметил, что чем больше заключенные заняты делом, тем меньше у них времени и желания быть включенными в криминальную среду. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой наделить ФСИН правом переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. Отмечалось, что заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. По мнению автора документа, эта мера позволит обеспечить заключенных занятостью и создаст условия для ускоренной ресоциализации — возвращения в общество.