02 марта 2023

В Совфеде задумали переселение заключенных

Сенатор Кутепов предложит переселять заключенных в регионы, где они смогут полноценно работать
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, исправительная колония, зэки, пошивочный цех, фку ик12, работа для заключенных
Сенатор Андрей Кутепов предложил переселять заключенных в регионы, где не хватает рабочих рук Фото:

ФСИН может получить право переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, соответствующий законопроект он собирается направить в правительство на заключение.

«При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу», — сообщается в тексте законопроекта, его приводит РИА Новости. Заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания.

Отмечается, что существуют как регионы в которых остро стоит вопрос нехватки свободных трудовых ресурсов (Красноярский край, Архангельская и Белгородская области), так и регионы, в которых отмечается их переизбыток (Алтай, Приморье, Ставрополье). Это делает рациональной организацию возможности перераспределения рабочей силы.

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ФСИН может получить право переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, соответствующий законопроект он собирается направить в правительство на заключение. «При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу», — сообщается в тексте законопроекта, его приводит РИА Новости. Заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. Отмечается, что существуют как регионы в которых остро стоит вопрос нехватки свободных трудовых ресурсов (Красноярский край, Архангельская и Белгородская области), так и регионы, в которых отмечается их переизбыток (Алтай, Приморье, Ставрополье). Это делает рациональной организацию возможности перераспределения рабочей силы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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