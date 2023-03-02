В Совфеде задумали переселение заключенных

Сенатор Кутепов предложит переселять заключенных в регионы, где они смогут полноценно работать

03 марта 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Сенатор Андрей Кутепов предложил переселять заключенных в регионы, где не хватает рабочих рук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСИН может получить право переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, соответствующий законопроект он собирается направить в правительство на заключение. «При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу», — сообщается в тексте законопроекта, его приводит РИА Новости. Заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. Отмечается, что существуют как регионы в которых остро стоит вопрос нехватки свободных трудовых ресурсов (Красноярский край, Архангельская и Белгородская области), так и регионы, в которых отмечается их переизбыток (Алтай, Приморье, Ставрополье). Это делает рациональной организацию возможности перераспределения рабочей силы.

ФСИН может получить право переселять заключенных в колонии в других регионах, где есть необходимость в рабочей силе. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, соответствующий законопроект он собирается направить в правительство на заключение. «При отсутствии в субъекте РФ по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу», — сообщается в тексте законопроекта, его приводит РИА Новости. Заключенных будут переселять в субъекты, которые находятся ближе всего к месту их проживания. Отмечается, что существуют как регионы в которых остро стоит вопрос нехватки свободных трудовых ресурсов (Красноярский край, Архангельская и Белгородская области), так и регионы, в которых отмечается их переизбыток (Алтай, Приморье, Ставрополье). Это делает рациональной организацию возможности перераспределения рабочей силы.