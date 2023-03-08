Зеленский высказался о возможности применения оружия Запада против РФ

09 марта 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о невозможности диалога с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не планирует использовать западное оружие для атак на российскую территорию. Так он ответил на соответствующий вопрос американского телеканала CNN. «Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — заявил Зеленский в разговоре с CNN . Также президент Украины высказался о возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, у Киева нет обстоятельств для такого диалога. Также Зеленский обвинил Путина в том, что тот не держит слово. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности диалога с Украиной, но Киев пока не идет навстречу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу Путину и Зеленскому. Запад ежемесячно поставляет Украине оружие, чтобы поддержать ВСУ в конфликте с российской армией. Ранее на Украине заявляли о планах атаковать Крым. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтон пока не решил, поддержит ли такие действия Зеленского, передает сайт MK.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не планирует использовать западное оружие для атак на российскую территорию. Так он ответил на соответствующий вопрос американского телеканала CNN. «Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — заявил Зеленский в разговоре с CNN. Также президент Украины высказался о возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, у Киева нет обстоятельств для такого диалога. Также Зеленский обвинил Путина в том, что тот не держит слово. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности диалога с Украиной, но Киев пока не идет навстречу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу Путину и Зеленскому. Запад ежемесячно поставляет Украине оружие, чтобы поддержать ВСУ в конфликте с российской армией. Ранее на Украине заявляли о планах атаковать Крым. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтон пока не решил, поддержит ли такие действия Зеленского, передает сайт MK.RU.