Песков раскрыл значение слов Путина о «недружественных элитах» на Западе

Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны следует называть «недружественными элитами» подразумевает тот факт, что во враждебно настроенной к РФ стране есть дружественные компании, которые готовы сотрудничать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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