Песков раскрыл значение слов Путина о «недружественных элитах» на Западе

Песков: понятие «недружественные элиты» означает наличие во враждебной стране компаний, готовых сотрудничать с РФ

17 марта 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил слова президента РФ о «недружественных элитах» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны следует называть «недружественными элитами» подразумевает тот факт, что во враждебно настроенной к РФ стране есть дружественные компании, которые готовы сотрудничать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны следует называть «недружественными элитами» подразумевает тот факт, что во враждебно настроенной к РФ стране есть дружественные компании, которые готовы сотрудничать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.