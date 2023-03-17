Песков раскрыл значение слов Путина о «недружественных элитах» на Западе

Песков: понятие «недружественные элиты» означает наличие во враждебной стране компаний, готовых сотрудничать с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков объяснил слова президента РФ о «недружественных элитах» Фото:

Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны следует называть «недружественными элитами» подразумевает тот факт, что во враждебно настроенной к РФ стране есть дружественные компании, которые готовы сотрудничать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны следует называть «недружественными элитами» подразумевает тот факт, что во враждебно настроенной к РФ стране есть дружественные компании, которые готовы сотрудничать с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что заинтересованы в продолжении активности в нашей стране», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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