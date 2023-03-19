Посол Нечаев заявил о желании властей Германии окончательно испортить отношения с Россией

19 марта 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Факт выдачи ордена на арест Путина является шагом к дальнейшей эскалации конфликта, заявил Сергей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Отношение немецкого правительства относительно решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является фактом того, что немецкие власти хотят продолжения эскалации конфликта с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Безответственные заявления некоторых немецких официальных лиц о поддержке абсурдного решения МУС вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — заявил Нечаев, его слова приводит twitter-аккаунт посольства России в Германии. Ранее МУС в Гааге выдал орден на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия, США и ряд других стран не признают юрисдикцию этого суда, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 19 марта министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что собирается арестовать Путина, если он приедет в Германию.

Отношение немецкого правительства относительно решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является фактом того, что немецкие власти хотят продолжения эскалации конфликта с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Безответственные заявления некоторых немецких официальных лиц о поддержке абсурдного решения МУС вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — заявил Нечаев, его слова приводит twitter-аккаунт посольства России в Германии. Ранее МУС в Гааге выдал орден на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия, США и ряд других стран не признают юрисдикцию этого суда, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 19 марта министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что собирается арестовать Путина, если он приедет в Германию.