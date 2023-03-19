Посол Нечаев заявил о желании властей Германии окончательно испортить отношения с Россией

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Факт выдачи ордена на арест Путина является шагом к дальнейшей эскалации конфликта, заявил Сергей Нечаев Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Отношение немецкого правительства относительно решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является фактом того, что немецкие власти хотят продолжения эскалации конфликта с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Безответственные заявления некоторых немецких официальных лиц о поддержке абсурдного решения МУС вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — заявил Нечаев, его слова приводит twitter-аккаунт посольства России в Германии.

Ранее МУС в Гааге выдал орден на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия, США и ряд других стран не признают юрисдикцию этого суда, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 19 марта министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что собирается арестовать Путина, если он приедет в Германию.

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Отношение немецкого правительства относительно решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является фактом того, что немецкие власти хотят продолжения эскалации конфликта с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Безответственные заявления некоторых немецких официальных лиц о поддержке абсурдного решения МУС вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — заявил Нечаев, его слова приводит twitter-аккаунт посольства России в Германии. Ранее МУС в Гааге выдал орден на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия, США и ряд других стран не признают юрисдикцию этого суда, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 19 марта министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что собирается арестовать Путина, если он приедет в Германию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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