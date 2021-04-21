Диетолог назвал важный показатель для сжигания жиров

Диетолог советует потреблять жиры и контролировать уровень инсулина для снижения веса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для эффективного сжигания жиров необходимо контролировать уровень инсулина. С таким заявлением выступил врач-диетолог Алексей Ковальков.

«Можно прыгать, худеть, голодать. Но если инсулин высокий, то свободные жирные кислоты не выйдут из клеток», — цитирует Ковалькова «Вечерняя Москва».

Жиры при этом играют важную роль в обмене веществ, отметил медик. Тем, кто пытается похудеть, врач советует съедать не менее 40 граммов жиров в день. «Суточная норма для тех, кто не пытается похудеть, — от 60 до 80 граммов», — отметил медик.

Ранее диетологи рассказали, какими продуктами не стоит завтракать, передает телеканал 360. Специалисты советуют, в числе прочего, не есть утром мясо, а также не пить кофе натощак.