Диетолог назвал важный показатель для сжигания жиров

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Фуд-маркет E-story в ТРЦ
Диетолог советует потреблять жиры и контролировать уровень инсулина для снижения веса Фото:

Для эффективного сжигания жиров необходимо контролировать уровень инсулина. С таким заявлением выступил врач-диетолог Алексей Ковальков.

«Можно прыгать, худеть, голодать. Но если инсулин высокий, то свободные жирные кислоты не выйдут из клеток», — цитирует Ковалькова «Вечерняя Москва».

Жиры при этом играют важную роль в обмене веществ, отметил медик. Тем, кто пытается похудеть, врач советует съедать не менее 40 граммов жиров в день. «Суточная норма для тех, кто не пытается похудеть, — от 60 до 80 граммов», — отметил медик.

Ранее диетологи рассказали, какими продуктами не стоит завтракать, передает телеканал 360. Специалисты советуют, в числе прочего, не есть утром мясо, а также не пить кофе натощак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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