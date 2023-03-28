В России появился чат-бот для опровержения фейков

28 марта 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

В «Лапша Медиа» заявили об угрозе фейков для жизни человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России появился чат-бот для проверки сообщений на достоверность. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Лапша Медиа», который за прошлый год выявил порядка четырех тысяч уникальных и более 10 миллионов копий фейковых материалов в интернете. Организация «Диалог Регионы» создала проект «Лапша Медиа», чтобы бороться с недостоверными материалами. «Если у вас есть сомнения, вы всегда можете задать вопрос, является ли конкретная информация фейком, через наши чат-боты», — говорится в сообщении . Пользователи соцсетей могут проверить подлинность материалов благодаря ботам в соцсети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и Viber. Кроме того, проекту удалось за 2022 год выявить около четырех тысяч уникальных и более 10 миллионов копий недостоверных сообщений. Также в «Лапша Медиа» отметили, что фейковые материалы намеренно распространяются злоумышленниками. Некоторые из ложных сообщений могут быть опасны для жизни. «Поэтому не давайте себя обмануть», — предупредили представители проекта.

В России появился чат-бот для проверки сообщений на достоверность. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Лапша Медиа», который за прошлый год выявил порядка четырех тысяч уникальных и более 10 миллионов копий фейковых материалов в интернете. Организация «Диалог Регионы» создала проект «Лапша Медиа», чтобы бороться с недостоверными материалами. «Если у вас есть сомнения, вы всегда можете задать вопрос, является ли конкретная информация фейком, через наши чат-боты», — говорится в сообщении. Пользователи соцсетей могут проверить подлинность материалов благодаря ботам в соцсети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и Viber. Кроме того, проекту удалось за 2022 год выявить около четырех тысяч уникальных и более 10 миллионов копий недостоверных сообщений. Также в «Лапша Медиа» отметили, что фейковые материалы намеренно распространяются злоумышленниками. Некоторые из ложных сообщений могут быть опасны для жизни. «Поэтому не давайте себя обмануть», — предупредили представители проекта.