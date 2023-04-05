Хуснуллин отчитался Путину о восстановлении новых регионов

За 2022 год в новых регионах России было восстановлено более девяти тысяч объектов. При этом, порядка четырех тысяч являются объектами энергетики. Об этом в ходе заседания российского лидера Владимира Путина с Совбезом РФ сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«После вашего поручения по созданию рабочей группы <…> на сегодняшний день, подводя итоги, можно сказать, что за прошедший год было восстановлено 9,5 тысячи объектов. Около четырех тысяч из них — объекты энергетики, которые нужно было запустить до начала отопительного сезона. <…> Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом и теплом. Эта задача была решена почти полностью», — заявил Марат Хуснуллин. URA.RU проводит трансляцию мероприятия.
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