Хуснуллин отчитался Путину о восстановлении новых регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лужники, концерт. Москва
В новых регионах практически все были обеспечены отоплением и газом, сообщил Марат Хуснуллин Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

За 2022 год в новых регионах России было восстановлено более девяти тысяч объектов. При этом, порядка четырех тысяч являются объектами энергетики. Об этом в ходе заседания российского лидера Владимира Путина с Совбезом РФ сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

«После вашего поручения по созданию рабочей группы <…> на сегодняшний день, подводя итоги, можно сказать, что за прошедший год было восстановлено 9,5 тысячи объектов. Около четырех тысяч из них — объекты энергетики, которые нужно было запустить до начала отопительного сезона. <…> Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом и теплом. Эта задача была решена почти полностью», — заявил Марат Хуснуллин. URA.RU проводит трансляцию мероприятия.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2022 год в новых регионах России было восстановлено более девяти тысяч объектов. При этом, порядка четырех тысяч являются объектами энергетики. Об этом в ходе заседания российского лидера Владимира Путина с Совбезом РФ сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. «После вашего поручения по созданию рабочей группы <…> на сегодняшний день, подводя итоги, можно сказать, что за прошедший год было восстановлено 9,5 тысячи объектов. Около четырех тысяч из них — объекты энергетики, которые нужно было запустить до начала отопительного сезона. <…> Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом и теплом. Эта задача была решена почти полностью», — заявил Марат Хуснуллин. URA.RU проводит трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...