Хуснуллин отчитался Путину о восстановлении новых регионов

05 апреля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

В новых регионах практически все были обеспечены отоплением и газом, сообщил Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России За 2022 год в новых регионах России было восстановлено более девяти тысяч объектов. При этом, порядка четырех тысяч являются объектами энергетики. Об этом в ходе заседания российского лидера Владимира Путина с Совбезом РФ сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. «После вашего поручения по созданию рабочей группы <…> на сегодняшний день, подводя итоги, можно сказать, что за прошедший год было восстановлено 9,5 тысячи объектов. Около четырех тысяч из них — объекты энергетики, которые нужно было запустить до начала отопительного сезона. <…> Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом и теплом. Эта задача была решена почти полностью», — заявил Марат Хуснуллин. URA.RU проводит трансляцию мероприятия.

За 2022 год в новых регионах России было восстановлено более девяти тысяч объектов. При этом, порядка четырех тысяч являются объектами энергетики. Об этом в ходе заседания российского лидера Владимира Путина с Совбезом РФ сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. «После вашего поручения по созданию рабочей группы <…> на сегодняшний день, подводя итоги, можно сказать, что за прошедший год было восстановлено 9,5 тысячи объектов. Около четырех тысяч из них — объекты энергетики, которые нужно было запустить до начала отопительного сезона. <…> Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом и теплом. Эта задача была решена почти полностью», — заявил Марат Хуснуллин. URA.RU проводит трансляцию мероприятия.