Посол РФ в Венгрии: Орбан назвал обсуждение об отправке миротворцев на Украину красной линией

Премьер-министр Виктор Орбан назвал обсуждение об отправке миротворцев на Украину красной линией. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
«Власти Венгрии крайне обеспокоены рассуждениями об отправке „миротворческого контингента“ на Украину. Премьер-министр назвал это „красной линией“, пересечение которой „ранее казалось недопустимым“. Это действительно крайне опасная тема. Поэтому трудно не согласиться с его мнением о том, что риск возникновения третьей мировой войны сейчас стал реальной угрозой», — сообщил Евгений Станиславов «Известиям». Он напомнил, что в конце марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза «близки к обсуждению» отправки войск на Украину.
Он также передал, что власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как считают себя приверженными скорейшему установлению мира в конфликте между Москвой и Киевом. Он добавил, что парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине.
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