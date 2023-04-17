17 апреля 2023

Посол РФ в Венгрии: Орбан назвал обсуждение об отправке миротворцев на Украину красной линией

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Виктор Орбан назвал обсуждение об отправке миротворцев на Украину красной линией. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

«Власти Венгрии крайне обеспокоены рассуждениями об отправке „миротворческого контингента“ на Украину. Премьер-министр назвал это „красной линией“, пересечение которой „ранее казалось недопустимым“. Это действительно крайне опасная тема. Поэтому трудно не согласиться с его мнением о том, что риск возникновения третьей мировой войны сейчас стал реальной угрозой», — сообщил Евгений Станиславов «Известиям». Он напомнил, что в конце марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза «близки к обсуждению» отправки войск на Украину.

Он также передал, что власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как считают себя приверженными скорейшему установлению мира в конфликте между Москвой и Киевом. Он добавил, что парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине.

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Премьер-министр Виктор Орбан назвал обсуждение об отправке миротворцев на Украину красной линией. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. «Власти Венгрии крайне обеспокоены рассуждениями об отправке „миротворческого контингента“ на Украину. Премьер-министр назвал это „красной линией“, пересечение которой „ранее казалось недопустимым“. Это действительно крайне опасная тема. Поэтому трудно не согласиться с его мнением о том, что риск возникновения третьей мировой войны сейчас стал реальной угрозой», — сообщил Евгений Станиславов «Известиям». Он напомнил, что в конце марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза «близки к обсуждению» отправки войск на Украину. Он также передал, что власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как считают себя приверженными скорейшему установлению мира в конфликте между Москвой и Киевом. Он добавил, что парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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