Иван Ургант появился на дне рождения «Вечернего Урганта»

Российский телеведущий Иван Ургант посетил празднование дня рождения программы «Вечерний Ургант», автором и ведущим которой он является. Это стало известно из поста телеведущей Аллы Михеевой в соцсетях.
На опубликованном видео в соцсетях Аллы Михеевой заметна вся команда, которая работала над созданием «Вечернего Урганта». Также на отдельных кадрах заметно присутствие ведущего программы Ивана Урганта. Создатели собрались все вместе, чтобы отпраздновать 11-летие передачи.
В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позже ведущий заявил, что может вернуться на «Первый канал». Ургант также был замечен на премьере фильма «Вызов» в Москве, передают «Дни.ру».
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