Иван Ургант появился на дне рождения «Вечернего Урганта»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ургант отпраздновал день рождения «Вечернего Урганта»
Ургант отпраздновал день рождения «Вечернего Урганта» Фото:

Российский телеведущий Иван Ургант посетил празднование дня рождения программы «Вечерний Ургант», автором и ведущим которой он является. Это стало известно из поста телеведущей Аллы Михеевой в соцсетях.

На опубликованном видео в соцсетях Аллы Михеевой заметна вся команда, которая работала над созданием «Вечернего Урганта». Также на отдельных кадрах заметно присутствие ведущего программы Ивана Урганта. Создатели собрались все вместе, чтобы отпраздновать 11-летие передачи.

В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позже ведущий заявил, что может вернуться на «Первый канал». Ургант также был замечен на премьере фильма «Вызов» в Москве, передают «Дни.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский телеведущий Иван Ургант посетил празднование дня рождения программы «Вечерний Ургант», автором и ведущим которой он является. Это стало известно из поста телеведущей Аллы Михеевой в соцсетях. На опубликованном видео в соцсетях Аллы Михеевой заметна вся команда, которая работала над созданием «Вечернего Урганта». Также на отдельных кадрах заметно присутствие ведущего программы Ивана Урганта. Создатели собрались все вместе, чтобы отпраздновать 11-летие передачи. В марте 2022 года появилась информация о том, что Ургант уехал в Израиль. Позже ведущий заявил, что может вернуться на «Первый канал». Ургант также был замечен на премьере фильма «Вызов» в Москве, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...