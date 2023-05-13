Советник Пушилина Гагин назвал основную цель удара ВСУ по Донецку

Советник врио главы ДНР Ян Гагин: целью удара ВСУ по Донецку являются экстренные службы

14 мая 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Огонь корректировался при помощи беспилотника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основной целью удара, который нанесли 13 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка являлись экстренные службы. В результате атаки погибли мать и ребенок. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место приедут спасатели и кареты скорой помощи. За первым ударом последовал следующий залп. В результате этого в собственном доме погибли мамы и ее ребенок. Это был прицельный огонь по экстренным службам, который корректировался беспилотником», — сказал глава журналистам ТАСС. По его словам, силовики Украины 13 мая нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка. Под огонь попала женщина и ее четырехлетний сын. В течение всего дня ранения получили семь мирных жителей в Горловке, Донецке и Ясиноватой. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель. Была пресечена в Ивановской области попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный, сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной целью удара, который нанесли 13 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка являлись экстренные службы. В результате атаки погибли мать и ребенок. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место приедут спасатели и кареты скорой помощи. За первым ударом последовал следующий залп. В результате этого в собственном доме погибли мамы и ее ребенок. Это был прицельный огонь по экстренным службам, который корректировался беспилотником», — сказал глава журналистам ТАСС. По его словам, силовики Украины 13 мая нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка. Под огонь попала женщина и ее четырехлетний сын. В течение всего дня ранения получили семь мирных жителей в Горловке, Донецке и Ясиноватой. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель. Была пресечена в Ивановской области попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный, сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ).