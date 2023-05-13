Советник Пушилина Гагин назвал основную цель удара ВСУ по Донецку

Основной целью удара, который нанесли 13 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) по Кировскому району Донецка являлись экстренные службы. В результате атаки погибли мать и ребенок. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«После первого залпа по Кировскому району противник дождался, когда на место приедут спасатели и кареты скорой помощи. За первым ударом последовал следующий залп. В результате этого в собственном доме погибли мамы и ее ребенок. Это был прицельный огонь по экстренным службам, который корректировался беспилотником», — сказал глава журналистам ТАСС.
По его словам, силовики Украины 13 мая нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка. Под огонь попала женщина и ее четырехлетний сын. В течение всего дня ранения получили семь мирных жителей в Горловке, Донецке и Ясиноватой.
Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель. Была пресечена в Ивановской области попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный, сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ).
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