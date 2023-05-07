ВСУ пытались атаковать аэродром в Ивановской области

В Ивановской области была пресечена попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный. Об этом рассказали в ФСБ России.
«Атака беспилотников ВСУ на аэродром Северный в Ивановской области пресечена», — сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). СВУ должны были использоваться в ходе атаки на российские военные самолеты, заключили в ФСБ.
Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель.
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