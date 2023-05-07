ВСУ пытались атаковать аэродром в Ивановской области

ФСБ и МВД пресекли атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

07 мая 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали село в Брянской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ивановской области была пресечена попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный. Об этом рассказали в ФСБ России. «Атака беспилотников ВСУ на аэродром Северный в Ивановской области пресечена», — сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). СВУ должны были использоваться в ходе атаки на российские военные самолеты, заключили в ФСБ. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель.

В Ивановской области была пресечена попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный. Об этом рассказали в ФСБ России. «Атака беспилотников ВСУ на аэродром Северный в Ивановской области пресечена», — сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). СВУ должны были использоваться в ходе атаки на российские военные самолеты, заключили в ФСБ. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель.