ВСУ пытались атаковать аэродром в Ивановской области

ФСБ и МВД пресекли атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области
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ВСУ атаковали село в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ивановской области была пресечена попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный. Об этом рассказали в ФСБ России.

«Атака беспилотников ВСУ на аэродром Северный в Ивановской области пресечена», — сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). СВУ должны были использоваться в ходе атаки на российские военные самолеты, заключили в ФСБ.

Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель.

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В Ивановской области была пресечена попытка атаки украинских беспилотников на аэродром Северный. Об этом рассказали в ФСБ России. «Атака беспилотников ВСУ на аэродром Северный в Ивановской области пресечена», — сообщили в ФСБ РФ. Также там добавили, что были задержаны военнослужащие диверсионно-разведывательной группы Украины, которые занимались доставкой самодельных взрывных устройств (СВУ). СВУ должны были использоваться в ходе атаки на российские военные самолеты, заключили в ФСБ. Ранее ВСУ предпринимали попытки атаки на село Азаровка в Брянской области. Дроны четыре раза скинули снаряды, но ни один из них не попал в цель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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