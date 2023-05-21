Военный эксперт Дандыкин рассказал, что важно сделать ВС РФ после взятия Артемовска

22 мая 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ необходимо укрепить фланги и отбить контратаки ВФУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Вооруженным силам России сейчас необходимо укрепить фланги и отбить контратаки Вооруженного формирования Украины, с помощью которых они пытаются если не окружить, то взять Артемовск в клещи. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — рассказал «Известиям» эксперт Дандыкин. По его словам, следом потребуется свернуть большую донецкую дугу от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Эти два города — последние большой донбасской агломерации. Далее идет степь, где противнику будет трудно удержаться. Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города.

Вооруженным силам России сейчас необходимо укрепить фланги и отбить контратаки Вооруженного формирования Украины, с помощью которых они пытаются если не окружить, то взять Артемовск в клещи. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — рассказал «Известиям» эксперт Дандыкин. По его словам, следом потребуется свернуть большую донецкую дугу от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Эти два города — последние большой донбасской агломерации. Далее идет степь, где противнику будет трудно удержаться. Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города.