21 мая 2023

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что важно сделать ВС РФ после взятия Артемовска

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер
ВС РФ необходимо укрепить фланги и отбить контратаки ВФУ Фото:

Вооруженным силам России сейчас необходимо укрепить фланги и отбить контратаки Вооруженного формирования Украины, с помощью которых они пытаются если не окружить, то взять Артемовск в клещи. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — рассказал «Известиям» эксперт Дандыкин.

По его словам, следом потребуется свернуть большую донецкую дугу от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Эти два города — последние большой донбасской агломерации. Далее идет степь, где противнику будет трудно удержаться.

Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города.

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Вооруженным силам России сейчас необходимо укрепить фланги и отбить контратаки Вооруженного формирования Украины, с помощью которых они пытаются если не окружить, то взять Артемовск в клещи. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы сможем их отбить, уверен. Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов», — рассказал «Известиям» эксперт Дандыкин. По его словам, следом потребуется свернуть большую донецкую дугу от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Эти два города — последние большой донбасской агломерации. Далее идет степь, где противнику будет трудно удержаться. Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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