ВСУ сбросили бомбу на Курскую область

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, пульт, дрон, stock
Из-за беспилотника ВСУ в некоторых селах пропало электричество, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. Из-за этого в населенных пунктах Плехово, Гуево и Горналь пропало электричество. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, на территории начались восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось об атаке в Курской украинского беспилотника из подручных материалов. По данным СМИ аппарат был сделан из мебельной фурнитуры, пишет Pravda.Ru. Также Старовойт сообщал о сбросе с БПЛА взрывчатки на рабочий экскаватор, пишет деловое издание «Взгляд».

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В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. Из-за этого в населенных пунктах Плехово, Гуево и Горналь пропало электричество. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, на территории начались восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось об атаке в Курской украинского беспилотника из подручных материалов. По данным СМИ аппарат был сделан из мебельной фурнитуры, пишет Pravda.Ru. Также Старовойт сообщал о сбросе с БПЛА взрывчатки на рабочий экскаватор, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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