ВСУ сбросили бомбу на Курскую область 23 мая 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + Из-за беспилотника ВСУ в некоторых селах пропало электричество, сообщил Роман Старовойт Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. Из-за этого в населенных пунктах Плехово, Гуево и Горналь пропало электричество. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . По его словам, на территории начались восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось об атаке в Курской украинского беспилотника из подручных материалов. По данным СМИ аппарат был сделан из мебельной фурнитуры , пишет Pravda.Ru. Также Старовойт сообщал о сбросе с БПЛА взрывчатки на рабочий экскаватор, пишет деловое издание «Взгляд». В Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. Из-за этого в населенных пунктах Плехово, Гуево и Горналь пропало электричество. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, на территории начались восстановительные работы. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось об атаке в Курской украинского беспилотника из подручных материалов. По данным СМИ аппарат был сделан из мебельной фурнитуры, пишет Pravda.Ru. Также Старовойт сообщал о сбросе с БПЛА взрывчатки на рабочий экскаватор, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям