SHOT: аэродром в Ростовской области был обстрелян из украинского «Грома»

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Россия успешно сбила украинскую ракету над Ростовской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Система ПВО России сбила ракету, которая летела на морозовский военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT, отметив, что ракета, вероятно, была запущена из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

«Морозовский военный аэродром мог быть атакован из украинского ракетно-тактического комплекса „Гром“. На это указывает скорость полета сбитой ракеты — по нашим данным, она составляла около 5000 км/ч», — говорится в публикации.

Система «Гром» способна поражать объекты на расстоянии до 280 километров. Расстояние от города Морозовска до линии фронта в зоне спецоперации составляет примерно 230 километров.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над военным аэродромом в Морозовске сработала система ПВО. Была сбита украинская ракета. Она летела на высоте 17 километров.

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Система ПВО России сбила ракету, которая летела на морозовский военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT, отметив, что ракета, вероятно, была запущена из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». «Морозовский военный аэродром мог быть атакован из украинского ракетно-тактического комплекса „Гром“. На это указывает скорость полета сбитой ракеты — по нашим данным, она составляла около 5000 км/ч», — говорится в публикации. Система «Гром» способна поражать объекты на расстоянии до 280 километров. Расстояние от города Морозовска до линии фронта в зоне спецоперации составляет примерно 230 километров. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над военным аэродромом в Морозовске сработала система ПВО. Была сбита украинская ракета. Она летела на высоте 17 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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