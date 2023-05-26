SHOT: аэродром в Ростовской области был обстрелян из украинского «Грома»

Система ПВО России сбила ракету, которая летела на морозовский военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT, отметив, что ракета, вероятно, была запущена из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».
«Морозовский военный аэродром мог быть атакован из украинского ракетно-тактического комплекса „Гром“. На это указывает скорость полета сбитой ракеты — по нашим данным, она составляла около 5000 км/ч», — говорится в публикации.
Система «Гром» способна поражать объекты на расстоянии до 280 километров. Расстояние от города Морозовска до линии фронта в зоне спецоперации составляет примерно 230 километров.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над военным аэродромом в Морозовске сработала система ПВО. Была сбита украинская ракета. Она летела на высоте 17 километров.
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