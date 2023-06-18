Полиция задержала захватчика банка в Астане

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Заложники выбежали из отделения Фото:

Полиция Казахстана задержала захватчика банка Kaspi. Об этом сообщили в местном интернет-издании.

«Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика», — сообщает Zakon.kz. Там отметили, что заложники выбежали из отделения.

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Полиция Казахстана задержала захватчика банка Kaspi. Об этом сообщили в местном интернет-издании. «Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика», — сообщает Zakon.kz. Там отметили, что заложники выбежали из отделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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