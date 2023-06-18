Полиция задержала захватчика банка в Астане

Заложники выбежали из отделения
Полиция Казахстана задержала захватчика банка Kaspi. Об этом сообщили в местном интернет-издании.
«Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика», — сообщает Zakon.kz. Там отметили, что заложники выбежали из отделения.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!