Немцы заставят чешского президента ответить за слова о русских

Правозащитники ФРГ потребуют от Борреля реакции на слова президента Чехии о русских

20 июня 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Немецкие правозащитники требуют Жозепа Борреля (на фото) отреагировать на слова президента Чехии о русских Фото: Официальный сайт Европарламента Немецкие правозащитники требуют реакции от главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости наблюдать за россиянами, живущими за границей. Об этом заявил президент Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме. «Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павла этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря», — передает слова Ульриха Ойме «Лента.ру». Правозащитник расценил высказывания Павла как «факт откровенной русофобии». Ульрих Ойме добавил, что в 1988 году экс-президент США Рональд Рейган приносил официальные извинения за концлагеря, а позднее нынешний американский президент Джо Байден называл это одним из самых позорных периодов в американской истории. Ранее Петр Павел заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, передает МК . Также URA.RU передавало заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что в некоторых западных государствах действует русофобская политика и россияне там сталкиваются с отношением к себе как к людям второго сорта.

Немецкие правозащитники требуют реакции от главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости наблюдать за россиянами, живущими за границей. Об этом заявил президент Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме. «Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павла этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря», — передает слова Ульриха Ойме «Лента.ру». Правозащитник расценил высказывания Павла как «факт откровенной русофобии». Ульрих Ойме добавил, что в 1988 году экс-президент США Рональд Рейган приносил официальные извинения за концлагеря, а позднее нынешний американский президент Джо Байден называл это одним из самых позорных периодов в американской истории. Ранее Петр Павел заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, передает МК. Также URA.RU передавало заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что в некоторых западных государствах действует русофобская политика и россияне там сталкиваются с отношением к себе как к людям второго сорта.