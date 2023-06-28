В «Единой России» предложили научить всех россиян оказывать медпомощь. Фото

28 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогают в эвакуации раненых в Донбассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» намерена в рамках новой народной программы обучать всех граждан страны правилам оказания первой медицинской помощи. Об этом заявил депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов. «По линии „Единой России“ вместе с коллегами из партийного проекта „Здоровое будущее“ планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — сказал Дмитрий Хубезов, передает пресс-служба партии. Уточняется, что депутат уже в третий раз отправляется в зону спецоперации, и именно его опыт работы в Донбассе послужил основой для законодательных изменений в сфере здравоохранения. Он также отметил, что более 800 медработников добровольцами отправились в Донбасс и продолжают оказывать помощь гражданским и военным. Кроме того, туда отправились 1200 активистов Молодой гвардии «ЕР» и «Волонтерской роты». «Они (добровольцы МГЕР — прим. URA.RU) делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь», — заявил глава Молодой гвардии ЕР Антон Демидов. Он уточнил, что при необходимости они также помогают в эвакуации раненых. По его словам, чтобы подготовить волонтеров для работы в медучреждениях, для них организовывают специальные курсы. «Совместно с правительством [Курганской области], предпринимательским сообществом, неравнодушными зауральцами мы собрали и отправили для жителей Донбасса и новых регионов несколько сотен тонн груза — это продукты, бытовая химия, одежда, книги. Фармацевтические предприятия региона откликнулись на просьбу ЕР по сбору гуманитарной помощи и предоставили лекарственные препараты и изделия медицинского назначения», — заявил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он подчеркнул, что сейчас курганские добровольцы помогают в восстановлении города Счастье в ЛНР. Также регион оказывает помощь в обеспечении бойцов спецодеждой, снаряжением и предметами быта. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» намерена в рамках новой народной программы обучать всех граждан страны правилам оказания первой медицинской помощи. Об этом заявил депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов. «По линии „Единой России“ вместе с коллегами из партийного проекта „Здоровое будущее“ планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — сказал Дмитрий Хубезов, передает пресс-служба партии. Уточняется, что депутат уже в третий раз отправляется в зону спецоперации, и именно его опыт работы в Донбассе послужил основой для законодательных изменений в сфере здравоохранения. Он также отметил, что более 800 медработников добровольцами отправились в Донбасс и продолжают оказывать помощь гражданским и военным. Кроме того, туда отправились 1200 активистов Молодой гвардии «ЕР» и «Волонтерской роты». «Они (добровольцы МГЕР — прим. URA.RU) делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь», — заявил глава Молодой гвардии ЕР Антон Демидов. Он уточнил, что при необходимости они также помогают в эвакуации раненых. По его словам, чтобы подготовить волонтеров для работы в медучреждениях, для них организовывают специальные курсы. «Совместно с правительством [Курганской области], предпринимательским сообществом, неравнодушными зауральцами мы собрали и отправили для жителей Донбасса и новых регионов несколько сотен тонн груза — это продукты, бытовая химия, одежда, книги. Фармацевтические предприятия региона откликнулись на просьбу ЕР по сбору гуманитарной помощи и предоставили лекарственные препараты и изделия медицинского назначения», — заявил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он подчеркнул, что сейчас курганские добровольцы помогают в восстановлении города Счастье в ЛНР. Также регион оказывает помощь в обеспечении бойцов спецодеждой, снаряжением и предметами быта.