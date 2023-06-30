Залужный признал уничтожение танков Leopard на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный назвал танки Leopard мишенью на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что часть немецких танков Leopard была уничтожена в зоне российской спецоперации. Об этом написали в The Washington Post.

По словам главнокомандующего ВСУ, часть танков, предоставленных Западом уже уничтожена на поле боя. «Мы не заставляли „Леопардов“ ездить на парадах или фотографироваться с ними политиками или знаменитостями. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень», — сказал Валерий Залужный.

Танки Leopard появились на поле боя с началом украинского наступления. За несколько недель операции ВСУ так и не смогли добиться желаемого успеха. Позже в западной прессе писали, что при попытках атаковать украинские войска потеряли танки, которые им предоставила Финляндия.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что часть немецких танков Leopard была уничтожена в зоне российской спецоперации. Об этом написали в The Washington Post. По словам главнокомандующего ВСУ, часть танков, предоставленных Западом уже уничтожена на поле боя. «Мы не заставляли „Леопардов“ ездить на парадах или фотографироваться с ними политиками или знаменитостями. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень», — сказал Валерий Залужный. Танки Leopard появились на поле боя с началом украинского наступления. За несколько недель операции ВСУ так и не смогли добиться желаемого успеха. Позже в западной прессе писали, что при попытках атаковать украинские войска потеряли танки, которые им предоставила Финляндия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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