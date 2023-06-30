Залужный признал уничтожение танков Leopard на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что часть немецких танков Leopard была уничтожена в зоне российской спецоперации. Об этом написали в The Washington Post.
По словам главнокомандующего ВСУ, часть танков, предоставленных Западом уже уничтожена на поле боя. «Мы не заставляли „Леопардов“ ездить на парадах или фотографироваться с ними политиками или знаменитостями. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень», —
Танки Leopard появились на поле боя с началом украинского наступления. За несколько недель операции ВСУ так и не смогли добиться желаемого успеха. Позже в западной прессе писали, что при попытках атаковать украинские войска потеряли танки, которые им предоставила Финляндия.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.