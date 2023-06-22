Рогов: ВСУ пошли в атаку на танках Leopard в Запорожской области

22 июня 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Утренняя атака ВСУ 22 июня с использованием немецких танков очень символична, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска совершили новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что бои продолжались более шести часов, однако российские военные отбивали попытки атаки. Рогов также отметил, что украинские боевики использовали в атаке немецкие танки Leopard с крестами, что, по его мнению, символизирует нацистскую Германию. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские Вооруженные силы успешно отразили атаку ВСУ на запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику, заставив его отступить. Владимир Рогов заявил, что с начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться через серую зону на линии фронта.

Украинские войска совершили новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что бои продолжались более шести часов, однако российские военные отбивали попытки атаки. Рогов также отметил, что украинские боевики использовали в атаке немецкие танки Leopard с крестами, что, по его мнению, символизирует нацистскую Германию. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские Вооруженные силы успешно отразили атаку ВСУ на запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику, заставив его отступить. Владимир Рогов заявил, что с начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться через серую зону на линии фронта.