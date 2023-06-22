Рогов: ВСУ пошли в атаку на танках Leopard в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Утренняя атака ВСУ 22 июня с использованием немецких танков очень символична, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска совершили новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что бои продолжались более шести часов, однако российские военные отбивали попытки атаки. Рогов также отметил, что украинские боевики использовали в атаке немецкие танки Leopard с крестами, что, по его мнению, символизирует нацистскую Германию.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские Вооруженные силы успешно отразили атаку ВСУ на запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику, заставив его отступить. Владимир Рогов заявил, что с начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться через серую зону на линии фронта.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска совершили новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня ровно в 4.00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что бои продолжались более шести часов, однако российские военные отбивали попытки атаки. Рогов также отметил, что украинские боевики использовали в атаке немецкие танки Leopard с крестами, что, по его мнению, символизирует нацистскую Германию. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские Вооруженные силы успешно отразили атаку ВСУ на запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику, заставив его отступить. Владимир Рогов заявил, что с начала контрнаступления украинские войска не смогли продвинуться через серую зону на линии фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...