В ходе обысков в офисе Евгения Пригожина найден арсенал оружия
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия.
На видео, опубликованном Пятым каналом, заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также «личная комната для молитв» и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.
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