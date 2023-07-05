В ходе обысков у Пригожина были найдены слитки золота, арсенал оружия и парики. Видео

05 июля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

В ходе обысков в офисе Евгения Пригожина найден арсенал оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия. На видео, опубликованном Пятым каналом, заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также «личная комната для молитв» и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.

Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия. На видео, опубликованном Пятым каналом, заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также «личная комната для молитв» и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.