В ходе обысков у Пригожина были найдены слитки золота, арсенал оружия и парики. Видео

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В ходе обысков в офисе Евгения Пригожина найден арсенал оружия Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия.

На видео, опубликованном Пятым каналом, заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также «личная комната для молитв» и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.

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Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия. На видео, опубликованном Пятым каналом, заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также «личная комната для молитв» и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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