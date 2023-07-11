Военкоры показали кладбище техники США на Запорожском фронте. Фото

12 июля 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Часть бронемашин была уничтожена, а часть брошена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В социальных сетях показали кладбище техники США на Запорожском фронте. Фотографии выставили в telegram-канале военные корреспонденты. «Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее URA.RU писало, что российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.

В социальных сетях показали кладбище техники США на Запорожском фронте. Фотографии выставили в telegram-канале военные корреспонденты. «Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее URA.RU писало, что российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.