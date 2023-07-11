В социальных сетях показали кладбище техники США на Запорожском фронте. Фотографии выставили в telegram-канале военные корреспонденты.
«Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — рассказали
Ранее URA.RU писало, что российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.
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