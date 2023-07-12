США отправили БМП Украине перед началом контрнаступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие захватили боевую машину пехоты Bradley, которую армии Украины поставили США. Об этом сообщают российские военкоры.

«Боевой трофей: „Отважные“ захватили американскую БПМ Bradley в ходе боев на краснолиманском направлении», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные на видео отметили, что в скором времени они отвезут БПМ с линии фронта.

За день до этого армия России пошла в контратаку на краснолиманском направлении. Российские солдаты смогли продвинуться на 1,5 км в глубину и два км по фронту.

Также российские военкоры ранее показывали кладбище техники США на запорожском направлении. Среди машин можно найти и американские Bradley.