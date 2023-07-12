РВ: российские солдаты захватили американскую БМП Bradley. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, сша, танк, Bradley, Брэдли, М2, stock
США отправили БМП Украине перед началом контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие захватили боевую машину пехоты Bradley, которую армии Украины поставили США. Об этом сообщают российские военкоры.

«Боевой трофей: „Отважные“ захватили американскую БПМ Bradley в ходе боев на краснолиманском направлении», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные на видео отметили, что в скором времени они отвезут БПМ с линии фронта.

За день до этого армия России пошла в контратаку на краснолиманском направлении. Российские солдаты смогли продвинуться на 1,5 км в глубину и два км по фронту.

Также российские военкоры ранее показывали кладбище техники США на запорожском направлении. Среди машин можно найти и американские Bradley.

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Российские военнослужащие захватили боевую машину пехоты Bradley, которую армии Украины поставили США. Об этом сообщают российские военкоры. «Боевой трофей: „Отважные“ захватили американскую БПМ Bradley в ходе боев на краснолиманском направлении», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные на видео отметили, что в скором времени они отвезут БПМ с линии фронта. За день до этого армия России пошла в контратаку на краснолиманском направлении. Российские солдаты смогли продвинуться на 1,5 км в глубину и два км по фронту. Также российские военкоры ранее показывали кладбище техники США на запорожском направлении. Среди машин можно найти и американские Bradley.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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