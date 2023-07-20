Появились первые кадры учений спецназа Беларуси с ЧВК «Вагнер». Фото, видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В Беларуси проходят учения ЧВК «Вагнер» с военными страны Фото:

В интернете опубликовали первые кадры совместной тренировки бойцов из ЧВК «Вагнер» и солдат белорусского армейского спецназа. Соответствующие фото и видео опубликовало агентство РИА Новости.

В настоящий момент белорусские военные отрабатывают с бойцами из «Вагнер» боевые задачи в ходе совместных учений. Они проходят на полигоне на юго-западе республики Беларусь. На кадрах можно увидеть, как они дислоцируются в лесистой местности, стреляют из автоматов, а также управляют беспилотниками.

В Беларуси проходят боевые учения
В Беларуси проходят боевые учения
Фото:

Учения проходят совместно с ЧВК «Вагнер»
Учения проходят совместно с ЧВК «Вагнер»
Фото:

В ходе учений отрабатываются боевые навыки и обращение с БПЛА
В ходе учений отрабатываются боевые навыки и обращение с БПЛА
Фото:

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В интернете опубликовали первые кадры совместной тренировки бойцов из ЧВК «Вагнер» и солдат белорусского армейского спецназа. Соответствующие фото и видео опубликовало агентство РИА Новости. В настоящий момент белорусские военные отрабатывают с бойцами из «Вагнер» боевые задачи в ходе совместных учений. Они проходят на полигоне на юго-западе республики Беларусь. На кадрах можно увидеть, как они дислоцируются в лесистой местности, стреляют из автоматов, а также управляют беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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