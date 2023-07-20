В Беларуси проходят учения ЧВК «Вагнер» с военными страны
В интернете опубликовали первые кадры совместной тренировки бойцов из ЧВК «Вагнер» и солдат белорусского армейского спецназа. Соответствующие фото и видео опубликовало агентство РИА Новости.
В настоящий момент белорусские военные отрабатывают с бойцами из «Вагнер» боевые задачи в ходе совместных учений. Они проходят на полигоне на юго-западе республики Беларусь. На кадрах можно увидеть, как они дислоцируются в лесистой местности, стреляют из автоматов, а также управляют беспилотниками.
В Беларуси проходят боевые учения
Учения проходят совместно с ЧВК «Вагнер»
В ходе учений отрабатываются боевые навыки и обращение с БПЛА
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