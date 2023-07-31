В России проблему дефицита кадров решит искусственный интеллект

В России проблему дефицита кадров будут решать с помощью искусственного интеллекта

31 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

В России определят Индекс готовности российских организаций к внедрению ИИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблему дефицита кадров в России будут решать решать с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который планируют внедрять в организации всех отраслей экономики. Так технический директор московской ИИ-компании Smart Engines, кандидат физико-математических наук Дмитрий Николаев прокомментировал URA.RU старт исследования по определению Индекса готовности российских организаций к внедрению ИИ. «Искусственный интеллект в долгой перспективе позволит сокращать издержки на персонал в условиях рекордного уровня занятости. В конечном счете массовое внедрение ИИ в организациях позволит сделать товары и услуги более удобными для потребителей и уменьшить затраты на них. Поэтому внедрение искусственного интеллекта на современных предприятиях должно быть обоснованным и разумным», — пояснил Николаев. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российский рынок ИИ-решений вырос на 18% и достиг 650 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как сообщил вице-премьер РФ, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» Дмитрий Чернышенко, Индекс рассчитывается ежегодно с 2021 года. По его словам, российский рынок ИИ-решений в 2022 году увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. «Технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», — заявил Чернышенко. Исследование позволит выявить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики и определить кадровые и регуляторные барьеры, которые затем властям предстоит устранить, уточнил замминистра экономразвития РФ Максим Колесников. Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ рассчитывается по восьми направлениям, в которых оценивается степень внедрения технологий и получаемый эффект. По результатам предыдущих исследований лидерами по внедрению ИИ стали финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Порядка 53% организаций этих отраслей используют ИИ-технологии в своей деятельности. Ранее Чернышенко заявил, что степень внедрения искусственного интеллекта в регионах войдет в KPI для губернаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проблему дефицита кадров в России будут решать решать с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который планируют внедрять в организации всех отраслей экономики. Так технический директор московской ИИ-компании Smart Engines, кандидат физико-математических наук Дмитрий Николаев прокомментировал URA.RU старт исследования по определению Индекса готовности российских организаций к внедрению ИИ. «Искусственный интеллект в долгой перспективе позволит сокращать издержки на персонал в условиях рекордного уровня занятости. В конечном счете массовое внедрение ИИ в организациях позволит сделать товары и услуги более удобными для потребителей и уменьшить затраты на них. Поэтому внедрение искусственного интеллекта на современных предприятиях должно быть обоснованным и разумным», — пояснил Николаев. Как сообщил вице-премьер РФ, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» Дмитрий Чернышенко, Индекс рассчитывается ежегодно с 2021 года. По его словам, российский рынок ИИ-решений в 2022 году увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. «Технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», — заявил Чернышенко. Исследование позволит выявить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики и определить кадровые и регуляторные барьеры, которые затем властям предстоит устранить, уточнил замминистра экономразвития РФ Максим Колесников. Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ рассчитывается по восьми направлениям, в которых оценивается степень внедрения технологий и получаемый эффект. По результатам предыдущих исследований лидерами по внедрению ИИ стали финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Порядка 53% организаций этих отраслей используют ИИ-технологии в своей деятельности. Ранее Чернышенко заявил, что степень внедрения искусственного интеллекта в регионах войдет в KPI для губернаторов.