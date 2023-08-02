Роскомнадзор опроверг возможность запрета техники Apple

03 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

В России не запретят продажи техники Apple Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России не запретят продажи техники Apple. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. «Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие слухи появились из-за планируемой проверки оборудования этого бренда, которую проведет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр». Ранее URA.RU сообщало, что Роскомнадзор закупит 54 гаджета мобильных устройств зарубежных вендоров. В том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad. Покупка оборудования необходима для проведения исследования на устойчивое и безопасное функционирование интернета в России.

В России не запретят продажи техники Apple. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. «Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие слухи появились из-за планируемой проверки оборудования этого бренда, которую проведет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр». Ранее URA.RU сообщало, что Роскомнадзор закупит 54 гаджета мобильных устройств зарубежных вендоров. В том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad. Покупка оборудования необходима для проведения исследования на устойчивое и безопасное функционирование интернета в России.