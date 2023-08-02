Роскомнадзор опроверг возможность запрета техники Apple

В России не запретят продажи техники Apple. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
«Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие слухи появились из-за планируемой проверки оборудования этого бренда, которую проведет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр».
Ранее URA.RU сообщало, что Роскомнадзор закупит 54 гаджета мобильных устройств зарубежных вендоров. В том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad. Покупка оборудования необходима для проведения исследования на устойчивое и безопасное функционирование интернета в России.
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