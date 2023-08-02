02 августа 2023

Роскомнадзор опроверг возможность запрета техники Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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В России не запретят продажи техники Apple Фото:

В России не запретят продажи техники Apple. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие слухи появились из-за планируемой проверки оборудования этого бренда, которую проведет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Ранее URA.RU сообщало, что Роскомнадзор закупит 54 гаджета мобильных устройств зарубежных вендоров. В том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad. Покупка оборудования необходима для проведения исследования на устойчивое и безопасное функционирование интернета в России.

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В России не запретят продажи техники Apple. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. «Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие слухи появились из-за планируемой проверки оборудования этого бренда, которую проведет подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр». Ранее URA.RU сообщало, что Роскомнадзор закупит 54 гаджета мобильных устройств зарубежных вендоров. В том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad. Покупка оборудования необходима для проведения исследования на устойчивое и безопасное функционирование интернета в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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