МО РФ подняли истребитель из-за беспилотника США над Черным морем: главное к вечеру 5 августа

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
ВКС России перехватили беспилотник США над Черным морем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за американского беспилотника над Черным морем российский истребитель был отправлен в воздух. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 августа.

  • Истребитель Су-30 ВКС России был поднят в небо после обнаружения американского разведывательного БПЛА MQ-9A RIPPER над Черным морем. В Минобороны РФ отметили, что беспилотник, заметив российский истребитель, улетел и нарушений границы не произошло.
  • В рамках обмена с украинской стороной российские власти вернули 160 тел погибших участников спецоперации. В результате передачи по линии Минобороны, Россия передала 44 тела украинской стороне.
  • В ночь на 5 августа гражданское судно в Керченском проливе было атаковано Вооруженными силами Украины (ВСУ). Танкер, принадлежащий компании «Транспетрочарт», получил пробоину.
  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина планирует устроить катастрофу в Черном море, то она должна получить ее на территории, которая скоро отойдет Польше. Он также намекнул на возможные новые удары по городам Одесса и Измаил.
  • Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также на купянском направлении было улучшено положение в районе Ольшана и Першотравневое, а также отражены контратаки противника в районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового.
  • ВС РФ улучшили свои позиции по переднему краю в Харьковской области. Российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте, а также поразить радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВС Украины в районе населенного пункта Рогань.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя экипаж уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом.
  • Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм. Офицеры с позывными Кубань, Кварц и Броня получили заслуженные ордена за проявленное мужество, сообщает Пятый канал

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Из-за американского беспилотника над Черным морем российский истребитель был отправлен в воздух. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 августа.
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