У Sela и Zarina появился новый владелец в России

Рекламное агентство «Радио реклама НН» приобретет 75% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela). Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.
«ФАС согласовала ходатайство «Радио Реклама НН» о приобретении торговых сетей «ZARINA», «Befree», «LOVE REPUBLIC» и «Sela», — сказано в сообщении ФАС, передает РИА Новости. В нем отмечают, что агентство планирует выкупить 75% акций, а также право контролировать деятельность компании.
Зарубежные бренды начали продажу бизнеса в России с начала спецоперации. Так, шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности в РФ и продаже бизнеса в стране. Шведская компания Eastnine AB также заключила соглашение о продаже 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group. Компания получила одобрение ФАС.
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