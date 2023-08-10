У Sela и Zarina появился новый владелец в России

ФАС согласовала сделку по покупке 75% акций Melon Fashion Group
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Агентство планирует выкупить 75% акций, а также право контролировать деятельность компании Фото:

Рекламное агентство «Радио реклама НН» приобретет 75% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela). Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

«ФАС согласовала ходатайство «Радио Реклама НН» о приобретении торговых сетей «ZARINA», «Befree», «LOVE REPUBLIC» и «Sela», — сказано в сообщении ФАС, передает РИА Новости. В нем отмечают, что агентство планирует выкупить 75% акций, а также право контролировать деятельность компании.

Зарубежные бренды начали продажу бизнеса в России с начала спецоперации. Так, шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности в РФ и продаже бизнеса в стране. Шведская компания Eastnine AB также заключила соглашение о продаже 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group. Компания получила одобрение ФАС.

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Рекламное агентство «Радио реклама НН» приобретет 75% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela). Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. «ФАС согласовала ходатайство «Радио Реклама НН» о приобретении торговых сетей «ZARINA», «Befree», «LOVE REPUBLIC» и «Sela», — сказано в сообщении ФАС, передает РИА Новости. В нем отмечают, что агентство планирует выкупить 75% акций, а также право контролировать деятельность компании. Зарубежные бренды начали продажу бизнеса в России с начала спецоперации. Так, шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности в РФ и продаже бизнеса в стране. Шведская компания Eastnine AB также заключила соглашение о продаже 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group. Компания получила одобрение ФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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