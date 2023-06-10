Бренды Zewa, Libresse и Libero уходят из России

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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, туалетная бумага зева
Сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года Фото:
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Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность в России и продает бизнес в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания Essity прекращает свою деятельность в России. Она подписала соглашение [о продаже бизнеса] с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — написано в заявлении пресс-службы компании. Там отметили, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года, когда поступит окончательный платеж.

Крупные зарубежные сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo решила оставить в РФ пять магазинов, передает телеканал 360.

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Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность в России и продает бизнес в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Компания Essity прекращает свою деятельность в России. Она подписала соглашение [о продаже бизнеса] с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — написано в заявлении пресс-службы компании. Там отметили, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года, когда поступит окончательный платеж. Крупные зарубежные сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo решила оставить в РФ пять магазинов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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