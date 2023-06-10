Бренды Zewa, Libresse и Libero уходят из России

10 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность в России и продает бизнес в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Компания Essity прекращает свою деятельность в России. Она подписала соглашение [о продаже бизнеса] с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — написано в заявлении пресс-службы компании. Там отметили, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года, когда поступит окончательный платеж. Крупные зарубежные сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo решила оставить в РФ пять магазинов, передает телеканал 360.

Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность в России и продает бизнес в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Компания Essity прекращает свою деятельность в России. Она подписала соглашение [о продаже бизнеса] с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — написано в заявлении пресс-службы компании. Там отметили, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023 года, когда поступит окончательный платеж. Крупные зарубежные сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo решила оставить в РФ пять магазинов, передает телеканал 360.