Сервисы Discord прекратили работу после утечки данных

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Не всем пользователям Discord нужно менять пароль Фото:

Мессенджер Discord временно прекратил работу из-за утечки данных. Об заявила пресс-служба сервиса.

«Мы приняли решение закрыть наш сайт до дальнейшего уведомления. Мы продолжим расследование возможных причин нарушения и примем меры, чтобы это больше не повторилось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям нет необходимости менять пароль или удалять аккаунт. Однако, если аккаунт создан до 2018 года, используя предыдущее имя пользователя и пароль, в пресс-службе порекомендовали изменить пароль на другом сайте, на котором мог использоваться такой же пароль.

Ранее стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и заявляет, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей.

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Мессенджер Discord временно прекратил работу из-за утечки данных. Об заявила пресс-служба сервиса. «Мы приняли решение закрыть наш сайт до дальнейшего уведомления. Мы продолжим расследование возможных причин нарушения и примем меры, чтобы это больше не повторилось», — говорится в сообщении. Отмечается, что пользователям нет необходимости менять пароль или удалять аккаунт. Однако, если аккаунт создан до 2018 года, используя предыдущее имя пользователя и пароль, в пресс-службе порекомендовали изменить пароль на другом сайте, на котором мог использоваться такой же пароль. Ранее стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и заявляет, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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