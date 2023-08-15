Сервисы Discord прекратили работу после утечки данных

15 августа 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Не всем пользователям Discord нужно менять пароль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мессенджер Discord временно прекратил работу из-за утечки данных. Об заявила пресс-служба сервиса. «Мы приняли решение закрыть наш сайт до дальнейшего уведомления. Мы продолжим расследование возможных причин нарушения и примем меры, чтобы это больше не повторилось», — говорится в сообщении. Отмечается, что пользователям нет необходимости менять пароль или удалять аккаунт. Однако, если аккаунт создан до 2018 года, используя предыдущее имя пользователя и пароль, в пресс-службе порекомендовали изменить пароль на другом сайте, на котором мог использоваться такой же пароль. Ранее стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и заявляет, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей.

Мессенджер Discord временно прекратил работу из-за утечки данных. Об заявила пресс-служба сервиса. «Мы приняли решение закрыть наш сайт до дальнейшего уведомления. Мы продолжим расследование возможных причин нарушения и примем меры, чтобы это больше не повторилось», — говорится в сообщении. Отмечается, что пользователям нет необходимости менять пароль или удалять аккаунт. Однако, если аккаунт создан до 2018 года, используя предыдущее имя пользователя и пароль, в пресс-службе порекомендовали изменить пароль на другом сайте, на котором мог использоваться такой же пароль. Ранее стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и заявляет, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей.