30 августа 2023

Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Каховская ГЭС, водохранилище. Новая Каховка, водохранилище, Новая Каховка, каховская гэс, Каховское море
По словам Владимира Сальдо, у властей есть намерение восстановить Каховской ГЭС Фото:

В Херсонской области приступили к проектным работам по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — прим. URA.RU), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — передает слова Сальдо РИА Новости.

Ранее URA.RU писало, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 миллиардов рублей. В результате происшествия затопило множество жилых и социальных объектов. Было принято решение начать ее восстановление. По словам Владимира Сальдо, Каховская гидроэлектростанция играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.

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В Херсонской области приступили к проектным работам по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. «Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — прим. URA.RU), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — передает слова Сальдо РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 миллиардов рублей. В результате происшествия затопило множество жилых и социальных объектов. Было принято решение начать ее восстановление. По словам Владимира Сальдо, Каховская гидроэлектростанция играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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