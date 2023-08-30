Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС

В Херсонской области приступили к проектным работам по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — прим. URA.RU), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — передает слова Сальдо РИА Новости.
Ранее URA.RU писало, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 миллиардов рублей. В результате происшествия затопило множество жилых и социальных объектов. Было принято решение начать ее восстановление. По словам Владимира Сальдо, Каховская гидроэлектростанция играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.
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