«Коммерсант»: украинец похитил 30 млн у «Роскосмоса»

07 сентября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Гражданина Украины обвинили в хищении 30 миллионов рублей у Роскосмоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный директор компании «В.В. Эверест», гражданин Украины Виктор Бондарев был заключен под стражу Советским райсудом города Орел. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у «Роскосмоса». «Бондареву предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 30 миллионов рублей у Роскосмоса», — сообщает газета « Коммерсант ». Там добавили, что обвиняемый был заочно заключен под стражу Советским райсудом Орла. Уголовное дело возбуждено летом прошлого года по факту неисполнения государственного контракта на строительство объектов на космодроме. Компания «В.В. Эверест» получила аванс в размере 36,3 миллиона рублей, но не выполнила работу и не вернула деньги, заключили в газете.

Генеральный директор компании «В.В. Эверест», гражданин Украины Виктор Бондарев был заключен под стражу Советским райсудом города Орел. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у «Роскосмоса». «Бондареву предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 30 миллионов рублей у Роскосмоса», — сообщает газета «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемый был заочно заключен под стражу Советским райсудом Орла. Уголовное дело возбуждено летом прошлого года по факту неисполнения государственного контракта на строительство объектов на космодроме. Компания «В.В. Эверест» получила аванс в размере 36,3 миллиона рублей, но не выполнила работу и не вернула деньги, заключили в газете.