«Коммерсант»: украинец похитил 30 млн у «Роскосмоса»

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, Роскосмос, выставка, стенд, ракетостроение, ангара, экспозиция
Гражданина Украины обвинили в хищении 30 миллионов рублей у Роскосмоса Фото:

Генеральный директор компании «В.В. Эверест», гражданин Украины Виктор Бондарев был заключен под стражу Советским райсудом города Орел. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у «Роскосмоса».

«Бондареву предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 30 миллионов рублей у Роскосмоса», — сообщает газета «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемый был заочно заключен под стражу Советским райсудом Орла.

Уголовное дело возбуждено летом прошлого года по факту неисполнения государственного контракта на строительство объектов на космодроме. Компания «В.В. Эверест» получила аванс в размере 36,3 миллиона рублей, но не выполнила работу и не вернула деньги, заключили в газете.

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Генеральный директор компании «В.В. Эверест», гражданин Украины Виктор Бондарев был заключен под стражу Советским райсудом города Орел. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у «Роскосмоса». «Бондареву предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 30 миллионов рублей у Роскосмоса», — сообщает газета «Коммерсант». Там добавили, что обвиняемый был заочно заключен под стражу Советским райсудом Орла. Уголовное дело возбуждено летом прошлого года по факту неисполнения государственного контракта на строительство объектов на космодроме. Компания «В.В. Эверест» получила аванс в размере 36,3 миллиона рублей, но не выполнила работу и не вернула деньги, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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