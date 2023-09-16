Футболист Зотов пожаловался на маленькую зарплату

Футболист Зотов: во Второй лиге игроки получают зарплаты ниже продавцов
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В низших лигах зарплаты футболистов соответствуют заработкам продавцов Фото:

Футболист самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился информацией о заработках футболистов. Он ответил болельщикам, которые считают, что игроки зарабатывают большие деньги.

«Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Почему мы не заслужили этого?», — сообщил в интервью порталу «Чемпионат.com» Зотов.

Защитник «Крыльев» подчеркнул, что высокие зарплаты только у игроков РПЛ и в низших лигах они в разы меньше. «Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в „Пятерочке“. Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу, а представьте, сколько всего игроков по всей России», — отметил Зотов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не востребованы в Европе. Он подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи.

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Футболист самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился информацией о заработках футболистов. Он ответил болельщикам, которые считают, что игроки зарабатывают большие деньги. «Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Почему мы не заслужили этого?», — сообщил в интервью порталу «Чемпионат.com» Зотов. Защитник «Крыльев» подчеркнул, что высокие зарплаты только у игроков РПЛ и в низших лигах они в разы меньше. «Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в „Пятерочке“. Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу, а представьте, сколько всего игроков по всей России», — отметил Зотов. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не востребованы в Европе. Он подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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