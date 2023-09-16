Футболист Зотов пожаловался на маленькую зарплату

Футболист Зотов: во Второй лиге игроки получают зарплаты ниже продавцов

16 сентября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В низших лигах зарплаты футболистов соответствуют заработкам продавцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Футболист самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился информацией о заработках футболистов. Он ответил болельщикам, которые считают, что игроки зарабатывают большие деньги. «Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Почему мы не заслужили этого?», — сообщил в интервью порталу «Чемпионат.com» Зотов. Защитник «Крыльев» подчеркнул, что высокие зарплаты только у игроков РПЛ и в низших лигах они в разы меньше. «Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в „Пятерочке“. Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу, а представьте, сколько всего игроков по всей России», — отметил Зотов. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не востребованы в Европе. Он подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи.

Футболист самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился информацией о заработках футболистов. Он ответил болельщикам, которые считают, что игроки зарабатывают большие деньги. «Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Почему мы не заслужили этого?», — сообщил в интервью порталу «Чемпионат.com» Зотов. Защитник «Крыльев» подчеркнул, что высокие зарплаты только у игроков РПЛ и в низших лигах они в разы меньше. «Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в „Пятерочке“. Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу, а представьте, сколько всего игроков по всей России», — отметил Зотов. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не востребованы в Европе. Он подчеркнул, что уровень отдельных игроков и Российской премьер-лиги в целом — это разные вещи.