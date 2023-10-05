05 октября 2023

The Times: Путин защитил Крым укреплениями под названием «зубы дракона»

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Западные журналисты считают, что Путин не сдаст Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин защитил Крым от нападения ВСУ. Журналисты американского издания сообщили, что бетонные противотанковые заграждения под названием «зубы дракона» размещены по всей территории полуострова.

«Путин не сдаст Крым. Кремль построил обширную сеть траншей, минных полей и бетонных противотанковых заграждений, известных как „зубы дракона“, чтобы сдержать любое украинское нападение», — говорится в материале газеты The Times.

Ранее стало известно, что план Киева по захвату Крыма оказался неудачным. Западные аналитики также считают, что ВСУ не смогут вернуть Крым под свой контроль, передает «Национальная служба новостей». Позднее на Украине отказались от идеи о захвате Крыма. В настоящее время власти в Киеве уверены, что не будут совершать каких-либо сделок, касающихся полуострова. ВСУ столкнутся с проблемами, поскольку в зимних условиях приблизиться к линиям снабжения ВС РФ будет сложно.

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Президент России Владимир Путин защитил Крым от нападения ВСУ. Журналисты американского издания сообщили, что бетонные противотанковые заграждения под названием «зубы дракона» размещены по всей территории полуострова. «Путин не сдаст Крым. Кремль построил обширную сеть траншей, минных полей и бетонных противотанковых заграждений, известных как „зубы дракона“, чтобы сдержать любое украинское нападение», — говорится в материале газеты The Times. Ранее стало известно, что план Киева по захвату Крыма оказался неудачным. Западные аналитики также считают, что ВСУ не смогут вернуть Крым под свой контроль, передает «Национальная служба новостей». Позднее на Украине отказались от идеи о захвате Крыма. В настоящее время власти в Киеве уверены, что не будут совершать каких-либо сделок, касающихся полуострова. ВСУ столкнутся с проблемами, поскольку в зимних условиях приблизиться к линиям снабжения ВС РФ будет сложно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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