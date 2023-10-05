Президент России Владимир Путин защитил Крым от нападения ВСУ. Журналисты американского издания сообщили, что бетонные противотанковые заграждения под названием «зубы дракона» размещены по всей территории полуострова.
«Путин не сдаст Крым. Кремль построил обширную сеть траншей, минных полей и бетонных противотанковых заграждений, известных как „зубы дракона“, чтобы сдержать любое украинское нападение», — говорится в материале газеты
Ранее стало известно, что план Киева по захвату Крыма оказался неудачным. Западные аналитики также считают, что ВСУ не смогут вернуть Крым под свой контроль, передает «Национальная служба новостей». Позднее на Украине отказались от идеи о захвате Крыма. В настоящее время власти в Киеве уверены, что не будут совершать каких-либо сделок, касающихся полуострова. ВСУ столкнутся с проблемами, поскольку в зимних условиях приблизиться к линиям снабжения ВС РФ будет сложно.
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