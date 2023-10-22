Дипломат Зыков раскрыл, сколько россиян захотело вернуться из Латвии после начала СВО

Дипломат Зыков: россиян, желающих вернуться из Латвии домой, стало в разы больше

23 октября 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Все больше россиян заявляют о желании вернуться в РФ из Латвии Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Латвии фиксируют увеличение числа россиян, которые хотят вернуться в РФ. Это происходит на фоне миграционных поправок, принятых латвийскими властями из-за спецоперации российской армии на Украине. Точными цифрами поделился временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. «На фоне реализуемых правительством Латвии дискриминационных поправок в миграционное законодательство кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры, проживающей на территории, к участию в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, а также другому аналогичному механизму — двустороннему межправительственному соглашению. За девять месяцев 2023 года число соответствующих обращений увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Олег Зыков в интервью «Известиям». Отношения между Латвией и Россией ухудшились из-за начавшейся на Украине спецоперации в феврале прошлого года. Тогда часть россиян уехали в другие страны. Следующая волна миграции произошла после объявления частичной мобилизации. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, больше половины россиян, уехавших после начала СВО, уже вернулись.

В Латвии фиксируют увеличение числа россиян, которые хотят вернуться в РФ. Это происходит на фоне миграционных поправок, принятых латвийскими властями из-за спецоперации российской армии на Украине. Точными цифрами поделился временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. «На фоне реализуемых правительством Латвии дискриминационных поправок в миграционное законодательство кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры, проживающей на территории, к участию в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, а также другому аналогичному механизму — двустороннему межправительственному соглашению. За девять месяцев 2023 года число соответствующих обращений увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Олег Зыков в интервью «Известиям». Отношения между Латвией и Россией ухудшились из-за начавшейся на Украине спецоперации в феврале прошлого года. Тогда часть россиян уехали в другие страны. Следующая волна миграции произошла после объявления частичной мобилизации. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, больше половины россиян, уехавших после начала СВО, уже вернулись.