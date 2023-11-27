Минюст отказал в просьбе иноагенту Руслану Белому

Руслану Белому* отказали в снятии статуса иноагента
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд отказал Руслану Белому* в снятии статуса иноагента Фото:

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал комику Руслану Белому (признан иноагентом) в иске о снятии статуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича к Министерству Юстиции РФ о признании решения незаконными», — говорится в сообщении. Информация приведена в telegram-канале столичных судов.

Минюст внес Белого в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года, передает Life. Позже стало известно, что комик подал иск с требованием отменить статус иностранного агента, сообщают «Дни.ру».

*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов

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Замоскворецкий районный суд Москвы отказал комику Руслану Белому (признан иноагентом) в иске о снятии статуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов. «Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича к Министерству Юстиции РФ о признании решения незаконными», — говорится в сообщении. Информация приведена в telegram-канале столичных судов. Минюст внес Белого в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года, передает Life. Позже стало известно, что комик подал иск с требованием отменить статус иностранного агента, сообщают «Дни.ру». *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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