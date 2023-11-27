Минюст отказал в просьбе иноагенту Руслану Белому

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал комику Руслану Белому (признан иноагентом) в иске о снятии статуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича к Министерству Юстиции РФ о признании решения незаконными», — говорится в сообщении. Информация приведена в telegram-канале столичных судов.
Минюст внес Белого в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года, передает Life. Позже стало известно, что комик подал иск с требованием отменить статус иностранного агента, сообщают «Дни.ру».
*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы отказал комику Руслану Белому (признан иноагентом) в иске о снятии статуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов. «Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича к Министерству Юстиции РФ о признании решения незаконными», — говорится в сообщении. Информация приведена в telegram-канале столичных судов. Минюст внес Белого в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года, передает Life. Позже стало известно, что комик подал иск с требованием отменить статус иностранного агента, сообщают «Дни.ру». *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов