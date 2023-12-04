Сенатор Грэм: переизбрание Байдена станет катастрофой для всего мира

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп был лучшим президентом, чем Джо Байден с точки зрения результатов Фото:

Переизбрание президента США Джо Байдена станет катастрофой для всего мира. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

«Я думаю, что продолжение президентства Байдена станет катастрофой для мира и процветания внутри страны и за рубежом», — передает слова Грэма телеканал Fox News. Он отмечает, что бывший президент Дональд Трамп с точки зрения действий и результатов был гораздо лучше, чем Байден.

В конце ноября республиканцы в нижней палате Конгресса рассказали, что вопрос об импичменте Байдена будет вынесен на общее голосование в ближайшие недели, пишет телеканал 360. Позже новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену необходим.

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Переизбрание президента США Джо Байдена станет катастрофой для всего мира. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм. «Я думаю, что продолжение президентства Байдена станет катастрофой для мира и процветания внутри страны и за рубежом», — передает слова Грэма телеканал Fox News. Он отмечает, что бывший президент Дональд Трамп с точки зрения действий и результатов был гораздо лучше, чем Байден. В конце ноября республиканцы в нижней палате Конгресса рассказали, что вопрос об импичменте Байдена будет вынесен на общее голосование в ближайшие недели, пишет телеканал 360. Позже новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену необходим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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