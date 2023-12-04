Сенатор Грэм: переизбрание Байдена станет катастрофой для всего мира

04 декабря 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп был лучшим президентом, чем Джо Байден с точки зрения результатов Фото: Official White House / Erin Scott Переизбрание президента США Джо Байдена станет катастрофой для всего мира. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм. «Я думаю, что продолжение президентства Байдена станет катастрофой для мира и процветания внутри страны и за рубежом», — передает слова Грэма телеканал Fox News. Он отмечает, что бывший президент Дональд Трамп с точки зрения действий и результатов был гораздо лучше, чем Байден. В конце ноября республиканцы в нижней палате Конгресса рассказали, что вопрос об импичменте Байдена будет вынесен на общее голосование в ближайшие недели, пишет телеканал 360. Позже новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену необходим.

Переизбрание президента США Джо Байдена станет катастрофой для всего мира. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм. «Я думаю, что продолжение президентства Байдена станет катастрофой для мира и процветания внутри страны и за рубежом», — передает слова Грэма телеканал Fox News. Он отмечает, что бывший президент Дональд Трамп с точки зрения действий и результатов был гораздо лучше, чем Байден. В конце ноября республиканцы в нижней палате Конгресса рассказали, что вопрос об импичменте Байдена будет вынесен на общее голосование в ближайшие недели, пишет телеканал 360. Позже новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену необходим.