Из сектора Газа отпустили новых россиян

06 декабря 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Два россиянина 6 декабря покинут сектор Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Два россиянина получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списка Генерального пограничного управления Газы. Около 300 человек смогут уехать с территории через КПП «Рафах» в Египет. По информации издания « Рафах онлайн », 296 человек являются гражданами разных государств. В список также попали два россиянина — Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.

Два россиянина получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списка Генерального пограничного управления Газы. Около 300 человек смогут уехать с территории через КПП «Рафах» в Египет. По информации издания «Рафах онлайн», 296 человек являются гражданами разных государств. В список также попали два россиянина — Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.