Из сектора Газа отпустили новых россиян

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Два россиянина 6 декабря покинут сектор Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Два россиянина получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списка Генерального пограничного управления Газы. Около 300 человек смогут уехать с территории через КПП «Рафах» в Египет.

По информации издания «Рафах онлайн», 296 человек являются гражданами разных государств. В список также попали два россиянина — Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.

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Два россиянина получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списка Генерального пограничного управления Газы. Около 300 человек смогут уехать с территории через КПП «Рафах» в Египет. По информации издания «Рафах онлайн», 296 человек являются гражданами разных государств. В список также попали два россиянина — Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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