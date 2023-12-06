Из сектора Газа отпустили новых россиян

Два россиянина 6 декабря покинут сектор Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Два россиянина получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря. Об этом стало известно из списка Генерального пограничного управления Газы. Около 300 человек смогут уехать с территории через КПП «Рафах» в Египет.
По информации издания «
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!