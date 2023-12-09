Депутат Рады Костенко: в армию Украины обманом призывают ограниченно годных

10 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Украинцам обещают несложные должности, отправляя в штурмовики, заявил Костенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. «Призывник является ограниченно годным лишь для военкомата. Когда он попадает в армию, там этот вопрос исчезает. Мне потом звонят и жалуются, что бронежилет надеть на себя не могут, так как нет возможности даже просто его понести», — заявил Костенко в интервью украинскому youtube-каналу. По его словам, в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики. Костенко подчеркнул, что такая политика «негативно сказывается на притоке добровольцев». «Это проблема, ведь если их обманут, то другие уже не придут», — пожаловался он. Военный комиссар во Львовской области помогал не желающим служить украинцам уезжать из страны. Жители Украины покидали страну под видом перевозчиков гуманитарных грузов, пишет RT. Подозреваемых в этом деле задерживает Служба безопасности Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. «Призывник является ограниченно годным лишь для военкомата. Когда он попадает в армию, там этот вопрос исчезает. Мне потом звонят и жалуются, что бронежилет надеть на себя не могут, так как нет возможности даже просто его понести», — заявил Костенко в интервью украинскому youtube-каналу. По его словам, в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики. Костенко подчеркнул, что такая политика «негативно сказывается на притоке добровольцев». «Это проблема, ведь если их обманут, то другие уже не придут», — пожаловался он. Военный комиссар во Львовской области помогал не желающим служить украинцам уезжать из страны. Жители Украины покидали страну под видом перевозчиков гуманитарных грузов, пишет RT. Подозреваемых в этом деле задерживает Служба безопасности Украины.