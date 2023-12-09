Вооруженные силы Украины (ВСУ) не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Призывник является ограниченно годным лишь для военкомата. Когда он попадает в армию, там этот вопрос исчезает. Мне потом звонят и жалуются, что бронежилет надеть на себя не могут, так как нет возможности даже просто его понести», — заявил Костенко в интервью украинскому youtube-каналу. По его словам, в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики.
Костенко подчеркнул, что такая политика «негативно сказывается на притоке добровольцев». «Это проблема, ведь если их обманут, то другие уже не придут», — пожаловался он.
Военный комиссар во Львовской области помогал не желающим служить украинцам уезжать из страны. Жители Украины покидали страну под видом перевозчиков гуманитарных грузов, пишет RT. Подозреваемых в этом деле задерживает Служба безопасности Украины.
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