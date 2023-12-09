09 декабря 2023

Депутат Рады Костенко: в армию Украины обманом призывают ограниченно годных

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцам обещают несложные должности, отправляя в штурмовики, заявил Костенко Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Призывник является ограниченно годным лишь для военкомата. Когда он попадает в армию, там этот вопрос исчезает. Мне потом звонят и жалуются, что бронежилет надеть на себя не могут, так как нет возможности даже просто его понести», — заявил Костенко в интервью украинскому youtube-каналу. По его словам, в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики.

Костенко подчеркнул, что такая политика «негативно сказывается на притоке добровольцев». «Это проблема, ведь если их обманут, то другие уже не придут», — пожаловался он.

Военный комиссар во Львовской области помогал не желающим служить украинцам уезжать из страны. Жители Украины покидали страну под видом перевозчиков гуманитарных грузов, пишет RT. Подозреваемых в этом деле задерживает Служба безопасности Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. «Призывник является ограниченно годным лишь для военкомата. Когда он попадает в армию, там этот вопрос исчезает. Мне потом звонят и жалуются, что бронежилет надеть на себя не могут, так как нет возможности даже просто его понести», — заявил Костенко в интервью украинскому youtube-каналу. По его словам, в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики. Костенко подчеркнул, что такая политика «негативно сказывается на притоке добровольцев». «Это проблема, ведь если их обманут, то другие уже не придут», — пожаловался он. Военный комиссар во Львовской области помогал не желающим служить украинцам уезжать из страны. Жители Украины покидали страну под видом перевозчиков гуманитарных грузов, пишет RT. Подозреваемых в этом деле задерживает Служба безопасности Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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