Высказывания киевских властей о планах по возвращению Крыма являются дурманом и опиумом для украинцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о подготовке «наработок» на 2024 год, которые вынудят РФ покинуть полуостров.
«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев», — пояснил Иван Шонус в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что Украине следует начать задумываться о капитуляции.
О планах по возвращению Крыма Умеров сообщал в разговоре с украинскими СМИ. Это не первое заявление такого характера со стороны киевских властей. Спустя время сами жители Украины начали выступать против присоединения полуострова.
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