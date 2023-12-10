В Крыму назвали дурманом планы Киева по захвату полуострова

Депутат Шонус: заявления о возвращении Крыма являются дурманом для украинцев
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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, морские прогулки
Киевские власти пытаются одурманить украинцев заявлениями о присоединении Крыма Фото:

Высказывания киевских властей о планах по возвращению Крыма являются дурманом и опиумом для украинцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о подготовке «наработок» на 2024 год, которые вынудят РФ покинуть полуостров.

«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев», — пояснил Иван Шонус в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что Украине следует начать задумываться о капитуляции.

О планах по возвращению Крыма Умеров сообщал в разговоре с украинскими СМИ. Это не первое заявление такого характера со стороны киевских властей. Спустя время сами жители Украины начали выступать против присоединения полуострова.

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Высказывания киевских властей о планах по возвращению Крыма являются дурманом и опиумом для украинцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о подготовке «наработок» на 2024 год, которые вынудят РФ покинуть полуостров. «Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев», — пояснил Иван Шонус в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что Украине следует начать задумываться о капитуляции. О планах по возвращению Крыма Умеров сообщал в разговоре с украинскими СМИ. Это не первое заявление такого характера со стороны киевских властей. Спустя время сами жители Украины начали выступать против присоединения полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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